Guía VAVEL 2018-2019 Rayo Vallecano: ¿quién será el mejor jugador de la 18/19 del Rayo Vallecano?

Cada verano es un trasiego de jugadores en los vestuarios de la ciudad deportiva del Rayo Vallecano, muchos corren por las oficinas para negociar sus renovaciones, otros se marchan de la entidad, algunos llegan… Este año no ha sido menos en las oficinas del club, dirigidas en este ámbito por David Cobeño, y eso hace aún más complicado si cabe saber cuál será previsiblemente el jugador más destacado de la campaña.

Esta tarea se hace aún más complicada cuando observamos que ni el capítulo de salidas ni el de llegadas está por el momento cerrado, siendo una incógnita todavía el futuro de muchos de los jugadores de la plantilla, así como las posibles llegadas, que en el Rayo siempre dejan para el final del mercado de fichajes la incorporación de un nombre medianamente potente, se especula en este aspecto la llegada de jugadores como Álvaro Negredo o Ben Arfa, cracks consolidados a nivel mundial que podrían dar un salto de calidad al nivel de la plantilla.

Sin embargo, de los actuales integrantes de la plantilla desde esta redacción destacamos dos nombres como claves para el devenir de la temporada, uno de nueva incorporación, Gaël Kakuta, y otro que ya fue clave en la consecución del ascenso, Alex Moreno. Al final del presente escrito, se dilucidará cuál de los dos será, posiblemente, el más importante para Michel en la temporada entrante.

El primero de los candidatos que proponemos es el extremo francés Kakuta. Este jugador, procedente de la liga francesa, llega al equipo en la que será su segunda etapa con la zamarra rayista, siendo su primera etapa en el club una de las más exitosas en su carrera, siendo titular en la mayor parte de los partidos que disputó en el equipo entrenado por aquel entonces por Paco Jemez.

El jugador salió traspasado del Chelsea, que lo cedió en su día al Rayo, destino al Sevilla, que pago una gran cantidad por él. Sin embargo su paso por el club de Nervión no fue el esperado, no se llegó a ganar la confianza del entrenador Unai Emery y salió en el mercado de invierno rumbo a la jugosa liga China. Su vuelta, y después de hacer un gran año en la Ligue 1 francesa, hace pensar en una reedición del gran jugador que fue en su primer paso por Vallecas, si eso se cumpliese, tendría desde luego asegurada su permanencia en el lado izquierdo del ataque del equipo a lo largo de toda la temporada.

Desde luego en este tipo de distinciones no es habitual pensar en un jugador de una zaga en lugar de aquellos que acostumbran a poner el gol, pero en este caso es imposible olvidarse del lateral izquierdo del equipo, Álex Moreno. El jugador no solo fue el que marcó el gol que llevó la pasada temporada al Rayo de nuevo a la élite, si no que se ha tornado en indiscutible en el lateral izquierdo para Michel, que ha encontrado en él un jugador que no solo defiende bien, si no que es un puñal por la banda, siendo una fuente incesante de balones colgados al área durante todo el año, un jugador que ataca y defiende, prácticamente sin fallos nunca.

Desde luego al zaguero de Sant S’Adurni D’Anoia no le han faltado novias durante este mercado estival, equipos como el Betis o el Eibar han sonado con fuerza para hacerse con sus servicios, pero parece que el jugador cumplirá la temporada que le resta de contrato, siendo nuevamente una petición expresa del entrenador su permanencia en el equipo, algo que desde luego ofrece que pensar acerca de la importancia de este jugador.

Para esta redacción, Álex Moreno, por jerarquía en el equipo, regularidad y contribución será pues el mejor jugador de la próxima temporada del equipo, pero obviamente esto será algo que no sabremos hasta el próximo mes de junio, desde luego talento no faltará en las filas del entrenador Michel.