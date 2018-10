Guía VAVEL Real Sociedad 2018-2019: una plantilla con posibilidades

El precipitado punto y final de la etapa de Eusebio Sacristán en la parte final del curso anterior, el adiós al fútbol de Xabi Prieto, la salida de hombres determinantes como Álvaro Odriozola o Sergio Canales y el nombramiento de Asier Garitano como técnico de la Real Sociedad marcan el proyecto del conjunto txuri-urdin en la que será su septuagésima segunda temporada en Primera División.

Lo hará con el objetivo puesto en recuperar la regularidad en su juego y en sus resultados que perdió el curso pasado. La misma que, de lograrla, le permitiría apostar por metas más atractivas que la mera permanencia. Una situación que el conjunto de la Bahía de la Concha vivió en la 2017-2018 y no desea repetir. Además, tras su decepcionante clasificación en la tabla y su paso mediocre por la UEFA Europa League la Real Sociedad vuelve a disputar únicamente dos competiciones por lo que a los de Zubieta se les exige una mayor concentración en la competición doméstica y un papel cuanto menos ilusionante en la Copa del Rey. Trofeo en el que están obligados a resarcirse a si mismos y en especial a la afición tras la eliminación en 1/32 de final ante el Club Lleida Esportiu.

Para ello, la institución de la Bella Easo cuenta con un nuevo jefe al mando como lo es Asier Garitano. Con la llegada del guipuzcoano se espera a un conjunto con un estilo diferente al ofrecido por Eusebio Sacristán y en el que a pocas semanas de llegar al final del mes de agosto no todos los futbolistas de la plantilla actual permanecerán en el club y a priori no todos los que estarán están.

Y es que tras los primeros compases de Garitano al frente de la Real Sociedad, el técnico se encuentra ante si con un rostro de jugadores en los que existe una sobrepoblación de nombres para determinadas demarcaciones y una ausencia de estos en otras. Así como futbolistas que debido al sello que desea implementar el nuevo preparador no encajan en los esquemas de este.

De este modo, se prevé que en las próximas jornadas el club intente dar salida a varios miembros de la plantilla ya sea por exceso o en busca de garantizarles unos minutos que les permitan regresar en un futuro. Del mismo modo no se descarta la bienvenida de algún jugador que dé por cerrada una plantilla que a falta de más fichajes puede decantarse por brindar la oportunidad a alguno de los “potrillos” del filial.

Salidas sin entradas

Así pues, a falta de 20 días para el cierre del mercado estival – este artículo data su fecha de publicación el 12 de agosto – la Real Sociedad se erige como uno de los clubs que menos ha reforzado su plantilla de cara al inicio de la 2018-2019. Sin embargo, si el apartado de bajas se limita hasta el momento a dos (sin contar aquellos futbolistas que regresan de cesión), el de bajas por el contrario son algo más numerosas y en algunos casos han sido muy significativas.

Bajas

Simplemente él (Xabi Prieto - retiro)

La más notoria y simbólica. Su fútbol le encumbró en el campo, su fidelidad dignificó el escudo y su carácter y valores honraron al balompié más artesanal, puro y romántico. Trascendió lo local para ser referente más allá de guipuzcoa. Santo y seña de la Real Sociedad en este siglo XXI. Capitán. Leyenda. Simplemente, Xabi Prieto.

Una locomotora destino vetusta (Carlos Martínez – Real Oviedo)

Y si la de Prieto fue una despedida sentida, la de Carlos Martínez no fue menos. Relegado al ostracismo debido a las lesiones en las últimas temporadas, “Txarli” abandona la que ha sido su casa desde categorías inferiores. Lo hace tras una década en el primer equipo y 210 encuentros defendiendo sus colores. Al de Lodosa se le recordará por sus subidas ofensivas como por su perseverancia, orgullo y coraje defensivo. Ahora emprende una nueva etapa en el Real Oviedo. Allí, en Vetusta esperemos que logre esquivar los problemas físicos y le acompañe la suerte que merece.



Renacer en Chipre (Toño Ramírez – AEK Larnaca)

La misma de la que no gozó el cancerbero Toño Ramírez en su debut en competición con la Real Sociedad. Tras años a la sombra de otros guardametas, cesiones y marchas a otros conjuntos, en el segundo año de su segunda etapa como txuri-urdin Toño vio la puerta abierta a su titularidad con el bajo rendimiento y lesiones de Rulli. Sin embargo, errores de bulto en los enfrentamientos ante el Villarreal CF y el Valencia CF echaron por tierra la ampliación de contrato firmada a principios de 2018 pues ambas partes decidieron rescindir el acuerdo a final de temporada.

De este modo, Toño Ramírez cerró con debut amargo su paso por la Real Sociedad y se marcha al AEK Larnaca chipriota, conjunto en el que ya militó y cen las temporadas 2014-2015 y 2015-2016. Allí coincidirá con el excapitán blanquiazul Mikel González quien recientemente se ha unido a las filas de dicho club. Ambos estarán bajo las órdenes del exfutbolista león Andoni Iraola.

Un vuelo en dulce (Sergio Canales – Real Betis Balompié)

Y mientras el arquero se despidió con un mal sabor de boca deportivo, Sergio Canales abandona la Real Sociedad en un clímax futbolístico. El cántabro pone rumbo al Real Betis Balompié tras rubricar su mejor temporada en la escuadra donostiarra. Lo hace tras firmar cinco goles y once asistencias y erigirse como uno de los motores creativos y asociativos del juego de combinación txuri-urdin. Especial relevancia adquirió con la baja por lesión de Xabi Prieto donde echándose gran parte del aspecto ofensivo a sus espaldas demostró liderazgo e iniciativa. Baja sensible para una Real Sociedad que ve escapar a Canales libre y por ende sin recibir un euro a cambio.

El cielo de Madrid (Álvaro Odriozola – Real Madrid)

Lo mismo sucede en su lateral derecho. A principios de verano se confirmó lo que era vox populi y Álvaro Odriozola firmó un contrato que le vincula con el Real Madrid para las próximas seis temporadas. El canterano deja en las arcas del club 30 millones de euros fijos y deja pendientes otros cinco más en función de variables. Con su venta, la Real Sociedad pierde a un nuevo canterano pero pone en relevancia la importancia de Zubieta. Lugar en el que también se forjó el reciente campeón del mundo Antoine Griezmann.

Adios definitivo (Markel Bergara – Getafe CF)

Si la del joven canterano se presuponía una baja casi anunciada y aceptada desde meses antes del término de la campaña 2017-2018, la del veterano canterano también lo era. Markel Bergara no regresará a Anoeta y se quedará en Getafe donde ha logrado aquello por lo que partió de Donosti: Hacerse un hueco en el once y contar con minutos. Lo hizo hasta que la rotura del quinto metatarsiano del pie izquierdo le hizo pasar por quirofano y estar en el dique seco la segunda vuelta.

De regreso a la cantera (Imanol Alguacil – Real Sociedad B)

Por último, Imanol Alguacil se despidió del primer equipo tras acometer con éxito la misión encomendada: certificar la permanencia y mejorar la imagen y juego en el tramo final de la 2017-2018. Tras ello, y despejando los rumores que le situaban de nuevo en el cargo pero ahora de forma oficial, el oriotarra ha dado un paso al lado y ha regresado al filial. Allí, alejado de focos y en segundo plano, buscará pulir nuevas promesas y llevar a los “potrillos” a luchar por el ascenso.

Altas

De St. James a San Sebastián (Mikel Merino – Newcastle United FC)

El navarro fue el primero en llegar para reforzar la medular de la Real Sociedad. Tras despuntar en Segunda División con el CA Osasuna, el Borussia Dortmund se hizo con sus servicios en 2016. Allí, no logró cuajar en los esquemas de Tuchel. Tras ese primer año, el navarro abandonó el club alemán para comprometerse con el Newcastle Utd. Y si la aventura alemana no salió bien, su breve paso la Premier League le aportó sus mayores satisfacciones en la primera parte de la temporada. Luego perdió terreno en los onces de Rafa Benítez. Ahora debutará en Primera en la que recala tras el pago de 12 millones de euros y un contrato que le une a la Real durante cinco temporadas.

En busca de confirmar aquello que dejó entrever (Theo Hernández - Cedido por el Real Madrid)

Theo Hernández se ha convertido en la segunda incorporación blanquiazul. Llega a Donosti en calidad de cedido procedente del Real Madrid. Lo hace para dar brío al lateral izquierdo. Personalmente aterriza con la intención de dejar en el olvido su temporada aciaga en el Bernabéu y volver a deslumbrar con el potencial que demostró en su estancia en Vitoria. La Real gana un jugador veloz por su carril, de carácter completamente ofensivo pero que debe cuidar y mejorar su espalda.

Nueva pizarra (Asier Garitano - Procedente del Leganés)

Asier Garitano llega a San Sebastián procedente de un Leganés al que cogió en Segunda División B y lo ha encumbrado a una permanencia sólida en Primera División. Con esos ascensos a sus espaldas y con un fútbol marcado por equipos bien ordenados defensivamente y con alternativas en ataque quiere ser profeta en su tierra.

El resurgir pepinero (Joseba Zaldua – Regresa tras cesión)

El canterano Joseba Zaldua vuelve a la Real Sociedad tras cumplir un año de cesión en el Leganés. Allí se marchó tras ver como la irrupción de Álvaro Odriozola le dejaba sin oportunidades de ser el lateral derecho de Eusebio. Conocedor de los pocos minutos de los que dispondría se decantó por una cesión que ha resultado satisfactoria. En el conjunto madrileño ha disfrutado de continuidad y confianza. Su regreso no es fortuito y lo hace de la mano del entrenador que le devolvió las virtudes del que no hace mucho parecía ser el reemplazo de futuro de Carlos Martínez. Zaldua regresa y no quiere desaprovechar la oportunidad.

Tras el infierno de las lesiones (I) (Héctor Hernández – Regresa tras cesión)

Regresa a la disciplina de Zubieta Héctor Hernández. El lateral dejó Donosti para enfundarse la elástica del Depotivo Alavés en busca de unos minutos que Eusebio Sacristán no le iba a conceder. En Gazteiz, la fortuna no le sonrió y en su primer encuentro en Liga como babazorro se lesionó ante los ojos del hoy entrenador tzuri-urdin. Butarque fue sin saberlo su estreno y su adiós. Desde aquella primera jornada, la lesión de rodilla en distintas formas le causó un calvario del que no ha logrado recuperarse del todo. A ello, se suma que Garitano no parece contar con él y por ello se encuentra en la lista de transferibles.

Tras el infierno de las lesiones (II) (David Concha – Regresa tras cesión)

Corriendo la misma suerte que el vallisoletano, David Concha regresa a la entidad tras un infructífera cesión en el filial del FC Barcelona en Segunda División. Participe de los planes de Gerard López al inicio del curso, alternó titularidades con suplencias. Después una lesión en la cadera y la baja federativa que le dio el club catalán hizo el resto. Ahora, entrena con la esperanza de convencer a Garitano. Es talento y juventud. También es hombre de una posición con pocos efectivos. Las cuestiones a resolver son varias. Su recuperación, la principal. La secundaria saber si puede tener hueco o acabará nuevamente cedido para esta vez sí, sumar minutos y experiencia. Aún tiene solo 20 años.

Duelo bajo palos (Portería)

Dicen que las casas no se construyen por los tejados, tampoco lo hace el fútbol. Así pues, los primeros cimientos del conjunto donostiarra se encuentran en su portería. Un lugar que, por primera vez en años, no tiene nombre y apellidos antes de que el balón empiece a rodar.

Gerónimo Rulli es el arquero más veterano defendiendo los palos de los txuri-urdin. El argentino, una vez enterrados los rumores de su más que posible marcha, afronta su quinta temporada en Donosti. Sin embargo, lo hace por primera vez sin la certeza de tener la titularidad garantizada. Un hecho que radica en las dudas sembradas durante una más que irregular temporada 2017-2018 marcada por un decreciente rendimiento y acentuada por sus lesiones.

En ese contexto el de La Plata busca reivindicarse y volver a ser el último cerrojo de la Real Sociedad.

Sin embargo, no será empresa fácil para él ya que debido a su lesión a finales de febrero junto con un nivel inferior al exigido en la meta blanquiazul por parte de Toño Ramírez cuando suplió la vacante dejada por el argentino trajo – gracias al plazo extra que tuvo la Real Sociedad debido a la marcha de Iñigo Martínez en el mercado invernal – al hasta entonces colchonero Miguel Ángel Moyá a Anoeta. Una incorporación que dotó a la escuadra guipuzcoana de una seguridad de la que hasta entonces en la 2017-2018 no habían gozado.

El balear disputó un total de nueve encuentros con su nueva zamarra en los que encajó ocho goles y realizó paradas de gran nivel. Sin embargo, en la Jornada 31 se vió afectado por una lesión muscular que le hizo perderse los dos choques siguientes ( J.32 vs UD Las Palmas y J.33 vs Atlético de Madrid – su exequipo) por lo que a su vuelta Rulli y Moyá alternaron sus presencias en el once inicial de Alguacil.

Ahora, con una nueva campaña por comenzar, Gerónimo Rulli y Miguel Ángel Moyá parten de cero y ambos compiten por hacerse con el favor de un recién llegado Asier Garitano que tendrá la última palabra. En las sombras, salvo sorpresa de última hora o cesión todo parece indicar que será Andoni Zubiaurre quién alternará el filial – con el que realizó una gran temporada y que junto a sus compañeros llevaron al “B” al play-off de ascenso a 2ª – con su labor como tercer portero del primer equipo. Para hacerlos llegar a su mejor punto de forma contarán con Luis Llopis quien regresa a Zubieta tras su primera etapa entre los años 2003 y 2005.

¿Quién será el guardián de Anoeta? A partir del 17 de agosto las incógnitas empezarán a ser despejadas.

Perenne reforma - salida imperiosa (Defensa)

Y si el arco donostiarra todavía no existen certezas tampoco las hay en la defensa. Una línea, la defensiva que tal y como sucedió el curso pasado ha sufrido un vaivén de altas y bajas. La más mediática sin duda alguna ha sido la marcha de Álvaro Odriozola que en poco más de una temporada confirmó un meteórico ascenso que le llevó desde el filial hasta formar parte del combinado español que disputó la Copa del Mundo en Rusia este verano.

Su marcha unida a la del veterano Carlos Martínez, el retorno de Joseba Zaldua y el ascenso parece que de forma definitiva del “potrillo” Andoni Gorosabel al primer equipo, hace del lateral derecho la posición que más cambios va a sufrir en la presente temporada.

Por lo tanto, serán Zaldua y Gorosabel quienes pelearán por la titularidad en el flanco derecho de la defensa. Zaldua cuenta con la ventaja de sumar casi un centenar de encuentros en Primera. Además, conoce la mano de Garitano entrenador con el que coincidió en su cesión y le dio la confianza y minutos con los que buscaba reencontrarse. Por su parte, Ander Gorosabel luchará por una titularidad en la que parte como teórico suplente en una temporada que debe servirle para asentarse en el primer equipo e ir adquiriendo experiencia pero no hay que olvidar su buena proyección, la cual ya mostró en las cinco oportunidades de las que dispuso el curso pasado. Futuro.

En principio entre ellos dos estará el puesto en el once. Sin embargo, no hay que olvidarse de un Aritz Elustondo que la temporada pasada ya cubrió con garantías ese lugar en el campo. El beasaindarra – que cuajó una buena temporada – alternó momentos de gran notoriedad en el equipo con periodos donde su presencia se vio opacada. Él tiene como gran virtud la versatilidad que le permite ubicarse tanto en banda como en el centro de la zaga. En esa dualidad – que puede ser una pieza de gran utilidad para el nuevo técnico – se moverá el goierritarra. Un factor que si bien es positivo puede convertirse en negativa para sus intereses si Garitano se decanta de un modo definitivo por los otros zagueros diestros de la plantilla: Diego Llorente y Raúl Navas. Sin embargo, dentro de ese doble puesto, su objetivo será hacerse con un lugar como central derecho – donde rindió a buen nivel – y ser el comodín táctico en la banda diestra.

Los recién mencionados Llorente y Navas formarán la terna a tres por el centro de la zaga derecha siempre y cuando Héctor Moreno no abandone el club antes del cierre del mercado.

El zurdo llegó en el mercado invernal para cubrir la precipitada marcha de Iñigo Martínez pero mostró un rendimiento irregular en el conjunto donostiarra. A pesar de ello, su presencia en el Mundial y su buen hacer con su selección le ha permitido crear expectativas tanto en terceros como en la propia Real Sociedad. Si finalmente no se materializa su salida, el equipo donostiarra espera que alcance como mínimo el nivel del torneo mundialista. Si lo hace, será con casi total seguridad el central izquierdo de Garitano. Por el contrario, si se marcha o incumple las expectativas se abre la posibilidad a que sean dos de los tres centrales diestros quienes ocupen las dos plazas del centro de la zaga. Algo que ya sucedió durante el curso pasado.

Y si en el centro son cuatro los jugadores que pugnarán por la presencia en el once, a mediados de agosto son también cuatro los que lo hacen para hacerse con el lateral izquierdo. El recién llegado Theo Hernández parte con la etiqueta de titular siempre y cuando enseñe las prestaciones que le convirtieron en revelación en su etapa en el Deportivo Alavés. Con él en esa teórica titularidad garantizada Alberto De la Bella, Kévin Rodrigues y Héctor Hernández buscan hacerse un hueco en el equipo. No podrán quedarse todos y se espera que al menos uno de ellos incluso dos puedan acabar cedidos o firmando con un nuevo equipo al termino del mercado.

De quedarse, De la Bella cumpliría su segunda temporada tras su cesión en Grecia. Su mejor as es el de la veteranía. En el equipo desde los infiernos de segunda división el catalán acumula más de 200 encuentros con la zamarra txuri-urdin. Además, el curso pasado demostró como partiendo desde una inicial suplencia supo cumplir con garantías cuando Eusebio y Alguacil le colocaron en el once inicial tanto en Liga, Europa League y Copa del Rey. Además, De la Bella aúna una buena capacidad defensiva a la par de un uso del carril en su vertiente ofensiva de forma más calculada y comedida, garantizando un equilibro defensivo y ofensivo y aportando profundidad – y capacidad de servir grandes centros – al juego donostiarra. Sin olvidar que podría llegar a aceptar un rol secundario – que no es lo mismo que no presentar competitividad por el puesto pues luchará por él. En su contra la edad y la imposibilidad de ofrecer un plus más de lo que ya ofreció en cursos pasados en su mejor pico de forma. Sin continuidad garantizada.

En situación y estado diferente se encuentra Kévin Rodrigues. Tras el fichaje de Yuri Berchiche por el Paris Saint Germain, el franco-portugués tuvo ante si la gran oportunidad de hacerse y consolidarse en el flanco derecho. Titular en la primera parte de la temporada sus actuaciones le llevaron a ser convocado por la selección portuguesa en el mes de noviembre. Con ellos debutó en un amistoso frente a Arabia Saudí. Poco después, una lesión en el mes de diciembre cambió su sino. Una segunda parte del año futbolístico en el cual sus condiciones y juego decrecieron de forma notable provocó su suplencia e incluso quedarse fuera de las convocatorias. Objetivo personal incumplido. Ahora, meses después, encara una temporada donde reina la incertidumbre en torno a su figura. Con Theo Hernández apuntando al once, las posibilidades de progresión y minutos de Rodrigues se ven reducidos y la competencia incrementada. Se presenta una temporada donde pueden no correr buenos tiempos para el lateral franco-portugués. Su mejor baza, la confianza en una mejora en el aspecto defensivo y la posibilidad de crecer. Su continuidad no está garantizada.

El cuarto en discordia no vislumbra un presente más optimista que el de sus homólogos. Todo lo contrario. Héctor Hernández llega a la 2018-2019 sin certezas y con la necesidad de volverse a sentir futbolista tras la lesión del curso pasado. Sin bagaje a sus espaldas se encuentra en una situación delicada. Acuciado de minutos y con el tiempo para demostrar su juego en contra, su futuro no parece pasar por los planes de Garitano y hasta el momento no ha tenido presencia en la pretemporada. Si no se consuma su salida – en la condición que sea – parte como el último hombre en el flanco izquierdo.

En busca de la última pieza (centro del campo)

La variedad táctica de Asier Garitano condicionará unos sistemas de juego que tendrán su sala de máquinas en la medular. En ella permanecen tres de los jugadores con más temporadas en la Real Sociedad: Asier Illarramendi, David Zurutuza y Rubén Pardo. En esa zona del campo se les suman el recién llegado Mikel Merino, el creciente Igor Zubeldia y el esperado Jon Guridi. Pero también es una línea que este año convivirá con las ausencias ya comentadas de Xabi Prieto y Sergio Canales (a la que hay que sumar la de Carlos Vela que se despidió de Donosti en el mercado invernal). Unos metros más adelante sonarán los nombres en dulce de Mikel Oyarzabal y Adnan Januzaj.

A punto de dar el pistoletazo de salida de la temporada 2018-2019, la pretemporada ha servido para observar como Garitano ha echado mano de al menos cuatro variables. El sistema 4-2-2, el 4-2-3-1, el 4-3-3 y el 5-4-1 siendo la primera la más utilizada.

De este modo, la figura de Illarramendi se erige un año más en el timón del equipo. En cada uno de esos sistemas el de Mutriku tendría su lugar como “4” y tratará de poner orden y controlar el tempo txuri-urdin pero puede que se vea más liberado en sus tareas o cuanto menos acompañado. Además, este año estrena capitanía.

Y es que, a él se le unirá un Mikel Merino que con su llegada puede formar con el canterano el doble pivote que desea el técnico. Se trata asimismo de un futbolista que ofrece la posibilidad a Garitano de situarlo como interior y que a sus tareas es recuperación puede sumarle una mejor disposición para aportar llegada y gol – especialmente mediante disparos lejanos – desde segunda línea. Cabe mencionar que el navarro es un futbolista que entre sus cualidades se encuentra el dominio del balón aéreo y su potencial en las jugadas a balón parado. Se espera que acabe de explotar en la Real Sociedad.

Con la llegada de Merino uno de los más perjudicados es Zubeldia. El de Azkoitia sumará su cuarta temporada con presencia en el primer equipo. La segunda con ficha en este. Hasta el momento el canterano había ido ganando presencia en el equipo con el paso de las temporadas y siempre a la “sombra” de Illarra. A él sustituyó ocasionalmente y con él compartió minutos en un buen número de choques de la temporada 2017-2018 – siendo el más joven quien ocupaba la posición de mediocentro y el nuevo capitán la de pivote – pero a dicho dúo le costó acabar de engranarse a la perfección. Quizá con más rodaje podría resultar efectivo. A Merino le disputará el acompañar al de Mutriku pero el cantero también podría encontrar un fuente para sumar minutos a través del uso puntual del sistema 5-4-1 donde este podría acabar ubicándose como un tercer central. Un lugar en el que de forma muy esporádica ya se ha desempeñado anteriormente.

El cuarto en discordia para dichas posiciones será Jon Guridi quien lastrado por graves y duraderas lesiones aún no ha tenido la oportunidad de ganarse una oportunidad para mostrar su mejor versión.

En el apartado más creativo lucharán por la titularidad Zurutuza y Pardo.

El francés parte con la vitola de titular pero el curso pasado firmó una campaña discreta a la que debe dar la vuelta

Por su parte, Rubén Pardo permaneció en el conjunto txuri-urdin y no salió cedido en el mercado invernal como sucediera en la 2016-2017. Y fue tras el cierre de ese mercado cuando su nombre volvió a aparecer en las alineaciones y convocatorias del cuadro donostiarra. Factor determinante fue la llegada de Alguacil en el lugar del destituido Eusebio Sacristán. De este modo, el riojano parte con la motivación de volver a ser una pieza útil para el recién llegado Garitano.

Y es el punto más abierto de la medular ofensiva cuando la Real Sociedad se encuentra con el mayor problema de fondo. El retiro de Xabi Prieto unido a la marcha de Canales han dejado al conjunto guipuzcoano carente de la figura de un mediocentro ofensivo que pueda tener presencia especial en la banda derecha. Y es que es ahí donde tanto desde el cuerpo técnico como en los despachos están acabando de buscar un extremo derecho que pueda sumarse a Januzaj. La última pieza del puzzle.

El belga emprende su segunda temporada en Donosti con la sensación de ser esta la temporada de su consolidación en el equipo. La misma que le convierta en un hombre importante y desequilibrante que marque diferencias. Y es que el ex del Manchester United tuvo un inicio dubitativo que se prolongó durante gran parte del curso. Alternaba titularidades con suplencias y momentos de ostracismo y desaparición sobe el campo con instantes de brillante genialidad fugaz. Sin embargo, en los últimos compases de la campaña y de la mano de Alguacil logró una regularidad que permitió tener una pequeña muestra de aquello en lo que puede convertirse para este equipo. Ese “rush” final llevó a Roberto Martínez a convocarlo en la lista preliminar del Mundial. Convenció y se coló entre los 23 seleccionados finales. En Rusia no disputó muchos minutos pero dejó un gol que reflejó su calidad. Este debe ser el momento de Januzaj.

En el otro costado y ya consagrado espera un Mikel Oyarzabal que junto con Canales asumió la responsabilidad creativa, asociativa y goleadora sumando un total de 14 goles y ocho asistencias en 43 encuentros. Su crecimiento progresivo en los distintos apartados del juego y esa capacidad de liderazgo le convierten en referencia, como Illarramendi. Además, si el segundo asume el brazalete de Prieto, el eibarrés hereda el “10” de este. Un detalle de carácter simbólico pero lleno de similitudes, que no comparaciones. En el aspecto más técnico, la posición de Oyarzabal variará en función de las necesidades de su técnico que podría emplearlo en ambos extremos – con preferencia sobre el flanco izquierdo – , en una posición más interior y asociativa o de enganche desde tres cuartos de campo en la mediapunta.

La segunda línea ya no es cosa de cuatro nombres. La Real gana en su abanico de posibilidades y no hay que olvidar a hombres del filial como Capilla, Sangalli, Guevara o Merquelanz. Y un Concha del que se desconoce su futuro más cercano.

De incógnitas reales (delantera)

Y mientras en el medio del campo amplían sufre bajas y novedades, la punta del ataque se mantiene inmóvil. Willian José, Juanmi, Imanol Agirretxe y Jon Bautista competirán por ser uno de los delanteros de Asier Garitano.

El referente más en forma sigue siendo Willian José. El brasileño que vivirá su tercer año en Donosti ha sido uno de los hombres que más interés ha generado entre otros clubs, tanto españoles como europeos. Con el cierre del mercado inglés, la continuidad de este parece casi al 100% confirmada siendo motivo de alegría entre la parroquia txuri-urdin.

El ex de Las Palmas UD que anotó una veintena de goles el curso pasado inicia el curso desde una posición privilegiada sin embargo la teórica preferencia del técnico por un sistema donde adquieran relevancia la profundidad de las bandas o un estilo más directo en detrimento del juego más combinativo o aquel donde le permita controlar el esférico para después descargarlo en sus compañeros puede hacerle perder algo de protagonismo. Algo que en principio mantendrá intacto si se apuesta por un juego que se mimetice mejor con sus características principales. A pesar de esos posibles cambios, se espera de él que ofrezca capacidad de trabajo – garantizada – con unos números similares a los conseguidos estos últimos años.

El segundo en la partida es Juanmi. El pequeño punta se ha desmarcado como un delantero de olfato e intuición, que prefiere tener una mayor libertad de movimientos en el área y fuera de ella. Un hecho que le permite caer en bandas, ejercer de enlace o llegar desde atrás. Sin olvidar ese instinto que le hace estar dónde debe cuando toca estarlo. De este modo, situarse unos metros más atrás de Willian José o caer en las bandas cuando los mediocentros ofensivos o extremos estén jugando más cerrado pueden ser variables en las que Juanmi tenga algo que decir este año. Sin obviar la posibilidad de ejercer como revulsivo desde el banquillo.

En situación más complicada se hallan Agirretxe y Bautista.

El veterano delantero realista estuvo ausente gran parte de la temporada pasada debido a la lesión que le aquejaba desde aquella fatídica jornada en el Santiago Bernabéu. Una vez logró recuperarse apenas pudo permanecer seis encuentros antes de volver a caer lesionado leve. Volvió para disputar algunos minutos antes de concluir el año nuevamente lesionado.

Con esos antecedentes, se desconoce todavía cuál puede ser el ritmo y rendimiento que puede alcanzar el canterano. Todas las posibilidades quedan abiertas, desde que vuelva a un estado tan óptimo que le permita competirle el puesto a Willian José o se reducirá a un rol más secundario partiendo desde el banco.

Porque, Agirretxe no sólo tendrá a Juanmi y Willian José como competencia sino que Jon Bautista aguarda su oportunidad para convencer y lograr una regularidad de minutos. Algo de lo que no ha gozado el último año pero según sus declaraciones el joven no tiene intención de abandonar la Real Sociedad en busca de estos.

Este es el plantel provisional con los que Asier Garitano buscará completar una temporada que haga olvidar la que desde el mes de junio ya es historia.