Rubén Alcaraz, máxima motivación para afrontar el duelo en Montilivi

Si un jugador del Real Valladolid conoce bien al Girona, el rival del Pucela para su debut liguero por ello, fue el elegido y analizar lo que puede dar de sí la primera jornada de LaLiga Santander 18/19. Rubén Alcaraz ha dado una rueda de prensa para preparar el partido del viernes, frente a su ex equipo, Girona FC y ha dicho que no tiene cuentas pendientes con el Girona” y que lo quieren hacer en grande, El centrocampista a reconocido que la motivación para enfrentarse a sus compañeros es muy grande y muy especial para el. "Hasta hace poquito he estado entrenando con ellos. Tengo muchos amigos y muchos compañeros dentro de la plantilla".

Se muestra con un interés para jugar este partido, y el Girona está formado por un grupo de jugadores que se complementan muy bien, que llevan muchos años jugando juntos, y creo que están haciendo bien las cosas como lo prueba el gran año que hicieron en Primera división. Creo que siguen en la misma línea, van a jugar en su casa, ante su gente, y nos lo van a poner muy difícil”, advirtió Alcaraz.

Desde la óptica blanquivioleta, en la caseta se ve con optimismo el primer encuentro: “Tenemos buenas sensaciones. Creo que es clave no hacer un partido de ida y vuelta. Tenemos que hacer un partido serio, en el que estén incómodos y a la mínima que podamos hacerles daño de verdad”.

El mediocentro asegura que está disponible en la zona del campo donde Sergio González le necesite, bien en la mediapunta, como en Nuremberg, o en el centro del campo, como en el resto de duelos disputados: "Yo quiero jugar. Si tengo que bajar a recibir, bajaré. Si tengo que hacer llegar balones, también lo haré. Intento acoplarme al equipo y encontrar mi mejor versión". Le faltó el Gol.