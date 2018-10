Guia VAVEL SD Huesca 2018-2019: resumen una temporada histórica

Hablar de la temporada 2017/2018 es sinónimo de buenas vibraciones y recuerdos imborrables. Todo aficionado oscense recordará aquella temporada como la mejor de la historia, donde el conjunto azulgrana consiguió ascender, contra todo pronóstico, a la mejor liga del mundo. La SD Huesca no aparecía en las quinielas ni estaba en boca de nadie cuando se hablaba sobre los equipos con opciones de ascender. Sin embargo, a base de trabajo, esfuerzo y sacrificio, un grupo de hombres liderados por Rubi consiguieron hacer historia llevando al equipo oscense por primera vez a lo más alto del fútbol español.

Un inicio que generó dudas

No conseguir los tres puntos puede hacerte bajar numerosos escalones en la clasificación.

A pesar de lograr el ascenso como segundo clasificado, el Huesca no lo tuvo tan fácil durante el año. Tras un comienzo algo dubitativo donde la SD Huesca se estaba moviendo por la parte media de la tabla, se puso de manifiesto la competitividad que hay en una categoría donde no conseguir los tres puntos puede hacerte bajar numerosos escalones en la clasificación. No fue hasta la jornada seis, cuando los de Rubi consiguieron enlazar varios triunfos seguidos, que los catapultó desde la decimosexta posición hasta la séptima. Pero esto no era suficiente, y se consiguieron enlazar diez partidos sin cosechar una sola derrota, la cual llegaría frente al Granada cuando el equipo oscense ya se encontraba en el escalafón más alto de la tabla.

Celebración del gol de Melero ante Osasuna | Foto: LaLiga

Una derrota que no hizo decaer los ánimos

Pese a aquella derrota por 2-0, nadie se vino abajo ni bajó la cabeza. Si estaban primeros era por méritos propios y eso es lo que querían demostrar. De nuevo, una racha de diez partidos sin conocer la derrota, donde ocho de ellos fueron victorias puso al equipo oscense en la primera posición con una ventaja que parecía insalvable y amenazaba con pulverizar cualquier récord de puntuación establecido años atrás.

Acción del partido ante el Granada | Foto: LaLiga

La Segunda División puede ser muy traicionera

Cuando un 11 de Febrero parecía todo hecho, nadie se esperaba lo que quedaba por venir. La Segunda División hizo de las suyas y castigó duramente a la SD Huesca. Llegaba el tramo más complicado de la temporada, donde el equipo oscense se debía enfrentar a equipos de la zona alta de la clasificación como Cádiz, Rayo Vallecano, Valladolid, Sporting o Zaragoza. Fue entonces cuando tras encadenar ocho partidos sin ganar, aparecieron los fantasmas haciendo tambalear a un Huesca que dos meses antes parecía imbatible.

Frustración de Melero ante el Zaragoza | Foto: LaLiga

Un punto de inflexión

La derrota en el derby aragonés en la Romareda supuso un punto de inflexión que hizo reaccionar al equipo, volviendo de nuevo a la senda del triunfo y estableciendo una racha de seis partidos sin perder con cinco victorias. La última, frente al Lugo por 0-2, se convirtió en historia del club, ya que supuso el ascenso matemático a falta de dos jornadas para el final de la competición. Un golazo de Gallar y otro de Pulido de tacón fueron las dos obras de arte que quedarán expuestas, al menos, en la memoria de todos los oscenses.

Celebración del gol ante el Lugo | Foto: LaLiga

Calma tras la tormenta

A partir de este momento, la felicidad y la emoción inundó el club y la ciudad, y pese a poder todavía disputarle el liderato al Rayo Vallecano, los dos últimos partidos no se pudieron afrontar de la misma forma que los anteriores debido a la fiesta que generó semejante gesta. El trabajo estaba hecho y el premio ya conseguido. Aquellos jugadores eran nuevos héroes de un público que nunca se habría imaginado poder ver a su equipo competir en la máxima categoría del fútbol español.