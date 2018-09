Guia VAVEL SD Huesca 2018-2019: El calendario de la temporada 18/19

El pasado 24 de Julio se dio a conocer el calendario de La Liga para la temporada 2018/2019, el primero asimétrico de la historia. Esto quiere decir que las jornadas de la primera vuelta no coinciden con las de la segunda vuelta a excepción de las cuatro últimas. Este nuevo calendario no llegó exento de polémica puesto que algunos pensaban que era un calendario teledirigido para poner los partidos importantes en fechas señaladas o que si es asimétrico porque las últimas cuatro jornadas si coincidía. Fuera como fuese el calendario es el que es y no va a cambiar ya.

Este calendario de la competición liguera que ya se nos avecina ha sido sin duda el más esperado para la afición azulgrana. Poder saber contra quién empiezas una temporada histórica, dónde la acabas, programar viajes a los estadios más deseosos de visitar y hacer planes para toda la temporada. El sorteo del calendario determinó que en la primera jornada el equipo altoaragonés se enfrentaría al Eibar en Ipurúa. Un comienzo para dos equipos que hace no mucho solo podían soñar con jugar en primera división. Esta será la quinta temporada de los Armeros en la máxima categoría y la primera para el Huesca.

Las dos siguientes jornadas también se disputarán lejos de El Alcoraz por petición expresa del club. El motivo es poder dejar a punto el feudo azulgrana con su nuevo y mejorado aspecto para el estreno de primera. En la segunda jornada el equipo aragonés visitará el estadio de San Mamés para medirse al Athletic Club de Bilbao. No será la primera vez que el equipo de la capital altoaragonesa visite este estadio, puesto que ya se enfrentó en este escenario al filial del equipo bilbaíno en la categoría de plata, pero si será en primer enfrentamiento oficial entre rojiblancos y azulgranas.

En la jornada tres otra visita de nivel, esta vez el coliseo blaugrana será el escenario. Será la primera vez que los oscenses visiten en liga el Camp Nou porque en copa ya disputaron un partido hace casi cuatro años. Una fecha que cualquier aficionado azulgrana no querría perderse. El esperado estreno en El Alcoraz no llegará hasta la jornada cuatro cuando visite de nuevo tierras aragonesas el Rayo Vallecano, compañero de ascenso de los azulgranas este pasado curso.

En la jornada seis los azulgranas visitarán el Wanda Metropolitano. Primer partido oficial ante los colchoneros. El moderno estadio rojiblanco acogerá al equipo dirigido por Leo Franco, que volverá a la que fue su casa durante varios años, ya que el meta argentino defendió las redes del equipo madrileño durante cinco temporadas. En la jornada diez los azulgranas visitan en Ramón Sanchez Pizjuán. Tampoco es la primera vez que lo vistan debido a que el filial sevillista coincidió en segunda con el Huesca y en una temporada el equipo filian jugó sus partidos en casa en el Pizjuán. Si será en primer partido oficial entre sevillistas y oscenses.

La primera gran visita a El Alcoraz tendrá que esperar hasta diciembre, más concretamente hasta la jornada quince que el Real Madrid visite el renovado estadio azulgrana. La primera visita oficial del club blanco a tierras oscenses promete ser un gran día para toda la afición de la SD Huesca. Dos jornadas después vista a Mestalla para cerrar el año 2018. También será la primera visita oficial al estadio valencianista en la historia del club azulgrana.

La segunda vuelta comenzará con la visita del Atlético de Madrid a tierras oscenses. Los jugadores rojiblancos visitarán El Alcoraz por primera vez para abrir la segunda vuelta. La segunda vuelta estará llena de grandes encuentros en casa para los oscenses ya que en la primera vuelta casi todos los grandes partidos se jugarán fuera de casa. En la jornada 24 será el Athletic quien tenga que visitar a la SD Huesca, que dos jornadas después recibirá al Sevilla.

En la número 29 el equipo altoaragonés visitará el Paseo de la Castellana, más concretamente el estadio Santiago Bernabéu. Tres jornadas más tarde llegará la visita del Barça a El Alcoraz. Dos partidos muy señalados y muy pegados en el calendario.

En las tres últimas jornadas de la temporada el Huesca recibe al Valencia, visita el Benito Villamarín y recibe al Leganés en El Alcoraz.

Estas son las fechas más señaladas en el calendario azulgrana en una temporada que promete ser histórica y apasionante.