Tejero: "Se nos ha presentado un inicio de competición difícil"

El Albacete Balompié va a contar esta temporada con una gran promesa del Real Madrid Castilla, Álvaro Tejero.

El defensa llega desde el filial del Real Madrid dispuesto a mejorar y aumentar su progresión en la competición. El jugador se está adaptando a su nuevo club y parece que está contento con el equipo en el que ha acabado cedido. “Me habían comentado que el Albacete es un gran club y estoy viendo que así es. Ahora me toca trabajar para conseguir el objetivo”, ha comentado Tejero.

Afronta el nuevo reto en el Albacete Balompié en una posición diferente. Ramis ha probado al jugador como lateral izquierdo, posición que ya desempeñó en el Castilla. “Ya en el Real Madrid Castilla tuve la oportunidad de jugar de lateral izquierdo pese a que era lateral derecho y la verdad es que me encuentro a gusto, obviamente no es lo mismo que jugar por la derecha, pero jugaré donde me diga el míster”, comentó Tejero. El lateral quiere ayudar en la posición que sea y hacer lo posible por “sacar los tres puntos en el primer partido”.

No es el único en la posición, es mucha la competencia que hay este año en las diferentes líneas del verde y como ya han comentado más de un jugador, Álvaro Tejero no lo ve como un problema. El futbolista cree que esto ayuda a que el grupo sea más fuerte.

El Albacete Balompié va a tener un difícil rival enfrente en el primer encuentro, un recién descendido, el Deportivo de la Coruña. Por otra parte, se suma la ilusión de que dé oficialmente comienzo el curso y arranque la Liga 1|2|3. “Se nos ha presentado un inicio de competición difícil, como lo va a ser toda la liga, y lo afrontamos con muchas ganas y mucha ilusión. Toda la plantilla tiene muchas ganas de que empiece ya”.

El jugador ha calificado al próximo rival como un “equipo muy duro” y que les pondrá “las cosas difíciles”.