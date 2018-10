Vidal: "Lo dejo todo en el césped porque nada ha sido fácil para mí"

Desde Barça TV se realizó una entrevista a Arturo Vidal dónde, ya como futbolista azulgrana, habla sobre su carrera y poder jugar con la camiseta del FC Barcelona y al lado de estrellas como Leo Messi.

Primero de todo, el centrocampista chileno habló del feudo azulgrana, el Camp Nou, dónde aún no ha jugado nunca y dónde tiene muchas ganas de debutar y ganarse a los aficionados culés. "En el Camp Nou nunca he podido jugar, cuando pisé el césped por primera vez fue increíble. Espero marcar para poder sentir el aprecio de la gente", comentó Vidal.

Además, tiene ganas también de que empiecen los partidos para poderse cambiar en el vestuario azulgrana.

Arturo Vidal siempre se ha querido mostrar como un futbolista que llegó a lo más alto desde abajo, desde el barrio y después de hacer muchos esfuerzos. "Soy un jugador de barrio, es bonito que la gente lo piense, vengo de hacer muchos esfuerzos y quiero mostrar a todos de dónde vengo", dijo.

También quiso recalcar que si se deja la piel en el campo en cada partido, es por lo que le ha costado llegar hasta dónde ha llegado. Exactamente, dijo lo siguiente: "Todo me lo he ganado a pulso dentro del campo, me siento orgulloso porque he podido contra todo, lo puede ver reflejado en el campo: lo dejo todo en el césped porque nada ha sido fácil para mí".

Arturo Vidal no tuvo una infancia fácil ni lo tuvo todo, vivía en un barrio peligroso y su madre sola tenía que cuidar a cinco hermanos, dejándoselo todo para ellos. "Cuando era pequeño vivía en un barrio peligroso. Una infancia bastante dura, mi madre nos cuidaba a los cinco hermanos sola, ella se sacrificó mucho y gracias a ella ahora puedo darle una vida mejor", declaró.

Vidal fichó con 12 años por el Colo Colo, uno de los equipos chilenos más importantes, antes no pudo fichar por problemas económicos. "Cuando era pequeño no pude fichar por el Colo Colo hasta los 12 años, la primera vez que lo intenté no teníamos suficiente dinero para los trayectos y la equipación; el dinero nos hacía falta en casa", comentó.

Por último, el chileno mostró muchísima ilusión y ganas por poder jugar junto a Leo Messi, al cuál considera el mejor futbolista de la historia. "¡Es el mejor de la historia, por lo que es y por lo que hace! Estoy muy feliz de compartir vestuario con él y con todos los grandes jugadores que tiene el equipo", comentó Vidal.