Resumen del Barcelona vs Boca Juniors en el Trofeo Joan Gamper 2018

El Boca Junior recibe la copa de subcampeón y el Barça posa con el primer premio.

Leo Messi ha sido nombrado mejor jugador del Trofeo Joan Gamper.

¡FINAL! El Barça gana su sexto Gamper consecutivo con un marcador de 3-0 con goles de Malcom, Messi y Rafinha.

Min. 90 | Paco Alcácer marca el cuarto pero ha sido anulado por el VAR. El futbolista estaba en posición de fuera de juego.

Min. 87 | Riqui Puig no ha dudado en intentar buscar su primer gol en el Camp Nou. El balón se ha ido por el palo izquierdo del portero.

Min. 67 | ¡GOOOOOOOOOOL! Rafinha reclama quedarse. Llega el tercer tanto del pequeño de los Alcántara después de un sobrero al guardameta del Boca y una definición sencilla y dicreta con la izquierda. Detalle de calidad y ADN Barça.

Min. 64 | Entran Sergio Busquets (con el brazalete de capitán), Suárez y Dembelé. Malcom, Munir y Miranda abandonan el terreno de juego. Valverde ha cambiado al 100% del equipo.

Min. 56 | Aunque era fuera de juego, Cillessen se han visto involucrado en un uno contra uno donde ha dejado entrever su gran calidad sacando con el pie izquierdo un balón en el punto de penalti.

Empieza la segunda parte y Ernesto Valverde mueve ocho fichas. Entran Cillessen, Semedo, Arthur, Rafinha, Lenglet, Paco Alcácer, Vermaelen y Riqui Puig y se han ido ter Stegen, Piqué, Rakitic, Coutinho, Messi, Sergi Roberto, Arturo Vidal y Umtiti.

¡Final de la primera mitad!

Min. 45 | El Boca le gana la espalda a la defensa del Barça y consigue disparar a portería. La pelota ha ido al palo y Nández ha cogido el rebote. Samuel Umtiti ha sacado el segundo remate del Barça bajo palos.

Min. 39 | Salen a calentar Paco Alcácer, Arthur, Lenglet, Rafinha, Riqui Puig, Dembélé y Cillessen

Min. 38 | ¡GOOOOOOOOOL! Leo Messi consigue su primera diana como primer capitán del FC Barcelona. Una pared con Munir que Messi ha definido con una vaselina.

Min. 25 | El Barça sigue intentando hacer daño a la defensa rival. Por parte de los culés, sus líneas defensivas son firmes y Juan Miranda no decepciona.

Min. 18 | ¡GOOOOOOOOOOOL! Se adelanta el Barça en el Camp Nou con un gol de Malcom. El dorsal 14 se estrena ante su nueva afición con gol.

Min. 9 | Primera falta a favor del Barça después de una jugada individual de Messi. Va a ser el mismo argentino quien va a lanzarla desde el pico del área.

¡Ya rueda el balón en el césped del Camp Nou!

El astro argentino ha tenido el mejor recibimiento por parte de la afición que ha asistido hoy al Camp Nou. Como primer capitán, se ha dirigiro a todo el público del estadio con un mensaje de optimismo de cara a esta nueva temporada.

Turno para los cuatro capitanes de esta temporada: Sergi Roberto, Gerard Piqué, Sergio Busquets y Leo Messi

Los recién llegados serán los siguientes en salir

Salen los futbolistas en orden de dorsal excepto los fichajes y los capitanes

¡Empieza la presentación oficial de la plantilla 2018/19!

¡Ya hay alineaciones para esta nueva edición del Trofeo Joan Gamper!

FC Barcelona: Ter Stegen; Miranda, Piqué, Umtiti, Sergi Roberto; Arturo Vidal, Rakitic, Coutinho; Malcom, Munir, Messi.

Boca Juniors: Andrada, Buffarini, Goltz, Izquierdoz, Olaza, Nández, Barrios, Reynoso, Villa, Abila y Cardona

Carlos Tevez es la gran joya que tiene el Boca Juniors entre sus futbolistas. Un jugador con mucho pasado, triunfos e historia. Va a regresar a Can Barça, un equipo al que no es la primera vez que se enfrenta y de quien no debe guardar muy buen recuerdo de su paso por el Manchester United o la Juve, cuando cayó derrotado en la final de la Champions por un enorme Barça.

La última vez que el Camp Nou acogió un partido fue el pasado mayo, cuando Xabi Prieto y Andrés Iniesta se despidieron de sus equipos. Un partido que terminó con victoria culé por la mínima en la que fue la última jornada de la Liga Santander 2017/18.

No solo se van a estrenar los fichajes veraniegos, tmién lo hará el VAR en el Camp Nou. Por primera vez, el vídeoarbitraje estará presente y pondrá las cosas fáciles a Undiano Mallenco, quien pondrá paz entre ambos equipos.

Va a ser la primera vez de Lenglet, Arthur, Malcom y Arturo Vidal en el templo culé como parte de la plantilla. Quien también podrían estrenarse serían Juan Miranda y Riqui Puig, las perlas del filial que destcaron en la gira por los Estados Unidos.

El primer partido del FC Barcelona en el Camp Nou de la pretemporada antes de dar comienzo a la Liga. Un escenario immejorable frente a su fiel afición que, como cada año, se va a convertir en la famosa fiesta de Can Barça. El Chapecoense fue el invitado del año pasado, en el que fue uno de los Gampers más emocionantes en muchos años.

¡Buenas tardes lectores de VAVEL! Les damos la bienvenida a la retransmisión del Trofeo Joan Gamper. El balón empezará a rodar en el césped del Camp Nou a partir de las 18:15.