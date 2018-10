Entradas a la venta para el Rayo Vallecano-Sevilla

Este jueves 16 de agosto se pondrán a la venta las entradas para el partido del domingo en Vallecas, donde el Rayo recibirá al Sevilla a las 20:15 horas. Será la primera jornada y como no, muy emotiva y bonita para los franjirrojos después de ascender a Primera División. Un duelo bastante disputado, dónde los franjirrojos no tienen un rival fácil, como lo son los sevillanos. Pero el Rayo querrá dar la primera victoria delante de su afición en Vallecas, y el equipo visitante como no también porque siempre han estado por arriba de la clasificación.

Como un buen rayista sabe, el precio de las entradas está en la página web. Dicho anteriormente, a partir del jueves 16 de agosto, sólo se pueden recoger los abonos y a partir, del sábado y domingo se pueden comprar las entradas hasta pocas horas antes del partido.

Las entradas están distribuidas en distintas zonas del campo, empezando por el Fondo con un precio de 30€, después hay diferentes categorías en Tribuna Alta. En Lateral Visitante con 40€ y Tribuna Preferencia un aumento de cinco euros. En Lateral Baja hay un aumento de cinco euros respeto a la última tribuna dicha anteriormente. Después Grada de Preferencia cuesta 55 €, y con otro aumento de cinco euros está Lateral Cubierta; y para terminar la Tribuna Central con un precio de 70 €.

A partir del jueves y el viernes en las taquillas del Estadio de Vallecas sólo se pueden recoger abonos por la mañana de 10-14 horas, y por la tarde de 17-19 horas. En cambio, el sábado 18 de agosto, por la mañana de 11-14 horas y por la tarde de 17-19 horas y el domingo 19 de agosto desde las 18:30 horas hasta el inicio del partido sólo se podrán adquirir entradas.

El partido que se podrá ver en Vallecas el domingo a las 20:15 horas, no será un duelo fácil para ninguno de los dos equipos. Mirando primero al Rayo Vallecano, que irá a por todas para dar una buena imagen delante de su afición y, sobre todo, empezar la histórica temporada de la mejor manera, pero el Sevilla no dejará que los franjirrojos jueguen fácil.