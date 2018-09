Oyarzabal encabeza el grupo de renovaciones de canteranos en la Real

La Real Sociedad sigue su particular preparación para el inicio liguero con muy buenas noticias. Mikel Oyarzabal, canterano y baluarte del equipo, ha renovado su vínculo con el conjunto realista hasta junio de 2024, con subidas de sueldo y cláusula incluidas. Uno de los nuevos capitanes del equipo seguirá luciendo la elástica txuri urdin portando, y heredando, el dorsal '10' de la leyenda Xabi Prieto, su ejemplo a seguir.

El extremo de Eibar seguirá en la que considera su casa y se mostró muy contento y ambicioso: "Estoy disfrutando como un niño rodeado de la mejor gente, y no me conformo con esto, voy a seguir trabajando duro porque soy autoexigente y quiero escribir parte de la historia de la Real", decía. Como una de las razones de su renovación, Oyarzabal habló de Xabi Prieto: "El día de su despedida se me quedó marcado lo que dijo, fue un líder y dejó claro que se puede ser feliz aquí", comentaba.

Renuevan Merquelanz, Gorosabel y Sangalli

Las otras tres buenas noticias llegaban de la mano de tres renovaciones más, de tres potrillos que dan el salto al primer equipo. El salto de Gorosabel era ya conocido, pero no así su renovación, que se ha hecho oficial extendiendo el contrato que le unía a la Real hasta junio de 2021, y lucirá el dorsal 18.

Sangalli en Zubieta. Foto: Giovanni Batista

La primera renovación de las tres, sin embargo, fue la de Luca Sangalli, probablemente la sorpresa de la pretemporada. El joven centrocampista se hace así un hueco en la plantilla y lucirá el dorsal 23 esta temporada, mientras que su contrato acabará en junio de 2020. Martín Merquelanz cierra el capítulo de renovaciones, dando el salto a la élite tras su fallido intento la temporada pasada por la lesión que tuvo. El extremo renueva hasta junio de 2020 y tendrá el dorsal 16.