Setién: "Ahora empieza lo serio, todo el mundo se emplea a fondo"

Al fin tanta espera llega a su fin y la liga española dará su pistoletazo de salida este viernes. Uno de los primeros en debutar esta temporada 2018/2019 será el Real Betis, que se enfrentará ante el Levante bajo el aliento de su afición en el Benito Villamarín. El entrenamiento previo a puerta abierta ya ha reflejado la ilusión que se respira entre la afición verdiblanca y las ganas de ver el fútbol de su equipo.

Como viene siendo habitual, Quique Setién ha comparecido en su respectiva rueda de prensa previa al enfrentamiento contra el conjunto 'granota'. Ha destacado su desconfianza para el duelo, pues el Levante "fue el mejor equipo de las últimas once jornadas de la pasada Liga", pero por otro lado también ha confesado que están "preparados" y esperan que mañana puedan "seguir cumpliendo como en los partidos de pretemporada".

Uno de los aspectos más importantes para el técnico cántabro es que "la llegada del nuevo entrenador el año pasado cambió radicalmente a este equipo y lo ha convertido en un equipo extraordinario, con una capacidad alta para jugar bien, tener el balón, hacer daño". Además, en su plantilla cuenta con "jugadores de mucha calidad, buenos rematadores y te puede comprometer mucho con el balón, va a ser un partido complicado".

Respecto a la afición y su gran pasión que demuestran día tras día junto a las ganas de luchar en Europa durante esta campaña, ha afirmado que "no sabe las expectativas que se ha creado cada uno de los aficionados", pero "es difícil evitar que haya cierto entusiasmo o euforia" debido a la gran pretemporada y las sensaciones que ha dejado, pudiendo ser optimistas. Sin embargo, "ahora empieza lo serio, todo el mundo se emplea a fondo, juega con la tensión que a veces es buena y otras no lo es". La clave, según Setién, es"siempre es ser precavido".

No obstante, durante este mes de preparación también ha habido algunas complicaciones. Algunas molestias, lesiones, etc. "Tello lleva varios días sin entrenar por un hematoma, está mejor pero todavía hasta el lunes supongo que no empezará con el grupo. Javi García ha tenido también molestias y es duda, igual que Joaquín", aclaraba el míster bético.