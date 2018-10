Guía VAVEL SD Eibar 2018-2019: cuatro años a las órdenes de Mendilibar

Cuando las cosas no marchaban como se esperaba, apareció el hombre salvador para la SD Eibar. José Luis Mendilibar, el mago de Zaldivar. Desde entonces, el equipo armero ha mostrado una cara diferente, un sistema de juego bien marcado, con unos resultados notables.

Rondaba la temporada 2015/16, cuando “Mendi” aterrizó en tierras vascas. Tras una primera temporada en primera en la que los armeros no consiguieron buenos resultados, el experimentador entrenador español fue el elegido para ocupar el puesto. A priori, tenía las condiciones perfectas para dirigir a un equipo un tanto novato en la máxima categoría. Un técnico experimentado, con las ideas de juego claras y con autoridad dentro del vestuario.

Repasando los equipos que ha dirigido, resaltan algunos equipos ilustres dentro del fútbol español. Athletic Club, UD Lanzarote, Valladolid, Levante y Osasuna, son algunos de los equipos en el que Mendilibar ha estado presente. Bien es cierto, que sus resultados no siempre han sido los mejores. No obstante, el palmarés del técnico está sellado por algunos títulos, como por ejemplo: Liga de Regional Preferente con el Arratia (1996), Liga de Tercera División con el Baskonia (1998), Liga de Segunda División B con la UD Lanzarote (2004) y Liga de Segunda División con el Real Valladolid (2007).

Comparando las estadísticas de los dos últimos entrenadores que dirigieron la SD Eibar, se puede apreciar una gran mejora en cuanto a resultados. Gran parte de culpa, la tiene el propio técnico. Desde su llegada al equipo, se ha mantenido un estilo de juego bastante similar.

Dos variantes han sido las más utilizadas por Mendilibar. La primera de ellas es la 4-2-3-1, dando gran protagonismo a los hombre de banda. En las tres pasadas temporadas, las dos bandas armadas han tenido dos nombres claros. El primero de ellos es el de Pedro León, siendo clave para el equipo cuando las lesiones se lo permiten. El segundo, Takashi Inui. Bien es cierto que este último no estará presente esta campaña, tras su marcha al Real Betis. En la punta de ataque Sergi Enrich ha sido un nombre fijo, mientras que Dani García y Escalante han sido los encargados de mantener el control del centro del campo.

La segunda variante utilizada, es la 4-4-2, siendo esta una alineación más conservadora a la anterior. Bien es cierto, que no ha sido el sistema más utilizado. En la punta de ataque, Kike y Sergi Enrich han sido los hombre más utilizados en este modo de juego. Las bandas, como en el 4-2-3-1, han estado bien protegidas con hombres como Inui, Pedro León o esta última temporada, Orellana e Iván Alejo. Dani García seguía siendo el encargado del centro del campo, acompañado por Fran Rico o Gonzalo Escalante.

Si la SD Eibar quiere optar verdaderamente a competiciones Europeas, el planteamiento de Mendilibar debe de ser clave. Bien es cierto que no podrá contar con hombres claves las pasadas temporadas, como podían ser: Dani Gracia, Ander Capa, Takashi Inui o Iván Alejo. El sistema utilizado por el técnico no debe cambiar, teniendo en cuenta los resultados conseguidos estas dos últimas campañas.

Uno de los nuevos jugadores, hablaba recientemente del estilo de juego propuesto por el de Zaldívar. "Es obvio que si no encajas goles, como mínimo te llevas un punto. Estos años atrás he visto al Eibar muy fuerte en el desarrollo de los mecanismos defensivos, es un aspecto que lo considero fundamental, hay que aprovecharlo".

Mendilibar no estará solo en la dirección del equipo, ya que seguirá contando con sus ayudantes de estas últimas temporadas. Iñaki Bea, Toni Ruiz, Josu Anuzita y Andoni Azkargorta serán los encargados de aconsejar y acompañar al técnico durante toda esta temporada.