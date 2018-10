Javi López: ''Máxima ambición posible''

Hoy era el turno para el capitán Javi López, uno de los jugadores más habituales en rueda de prensa. En lo personal apuntaba que: ''Mi objetivo siempre ha sido sumar y aportar mi granito de arena, intentando superarme''. Esta temporada después de la baja de Marc Navarro competirá por un puesto con el joven Pipa, que debuta en la máxima categoría. A los 32 años sigue con muchas opciones de tener una participación importante en esta ilusionante campaña.

''Humildad y ambición'', es lo que más ha repetido el lateral derecho y ha reconocido que son las dos claves. Sobre la preparación de este verano decía que: ''La pretemporada nos ha servido para coger la idea, la forma de trabajar del nuevo cuerpo técnico''. Al preguntarle sobre como afrontan este nuevo año: “Al principio de la pretemporada siempre estamos con las ilusiones renovadas. Tenemos que saber dónde estamos, la oportunidad que tenemos, estamos en un club histórico, en la mejor Liga''

Después del pleno de victorias en los amistosos, la idea es seguir con las mismas sensaciones frente al Celta. ''Tenemos la ilusión de empezar ganando, sería muy positivo'', añadía el primer capitán. Cuando le han preguntado por el objetivo no se ha mojado: ''Luchar por lo máximo y eso sólo se puede lograr partido a partido y pensando que puedes ganar cada encuentro”. Y ha comentado que no se ha producido la reunión con el presidente Chen porque todavía no ha venido.

Charla del VAR

Hoy la plantilla blanquiazul ha recibido en la Ciutat Esportiva Dani Jarque la visita del árbitro Estrada Fernández, que ha explicado el funcionamiento del videoarbitraje. Este será el primer año en LaLiga y Javi López ha dado su opinión: ''Esos errores tan claros que crean tanta polémica se van a ver solucionados con el VAR''. Y agregaba que esta herramienta: ''Será en beneficio del fútbol, también es una forma de ayudar al árbitro''.