Guía VAVEL FC Barcelona 2018/19: Leo Messi, referente de oro

El curso está a punto de empezar en Can Barça y si hay alguien que inspira el ansia de fútbol, es Leo Messi. El azulgrana, que ya ha vuelto a entrenarse tras disputar el Mundial de Rusia, está a punto para que el balón eche a rodar una temporada más y no será una cualquiera. Y es que, tras la marcha de Andrés Iniesta, el delantero argentino deberá asumir toda la responsabilidad con el equipo y lucir el brazalete de capitán como máximo responsable de la plantilla.

Tras un año de altibajos, sobre todo en Europa, el equipo está mentalizado y saben que deben volver a la dinámica ganadora porque pertenecen a un equipo puntal al que los rivales siempre temen. La dolorosa eliminación de la UEFA Champions League en manos de la Associazione Sportiva Roma, que supo remontar el 4-1 en contra, dejó tocados a los de Ernesto Valverde, que se aferraron a la competición doméstica y a la Copa del Rey para salvar la temporada, mientras que el Real Madrid volvía a coronarse en el continente por tercer año consecutivo.

Dejando a un lado la rivalidad con los blancos, la mayoría de los jugadores partieron con sus combinados nacionales hacia Rusia, donde este verano, el Mundial volvía a ser protagonista. Con muchas sorpresas, Francia terminó llevándose el trofeo a casa y, con ello, Samuel Umtiti y Ousmane Dembélé se colgaron la medalla de oro.

Leo Messi asume la capitanía del equipo

Pero las vacaciones se han terminado y, tras una gira por Estados Unidos plegada de jugadores del filial, Ernesto Valverde ha vuelto a dirigir a sus hombres preparando ya la nueva temporada, que viene cargada desde el inicio. Como campeón de la competición liguera y de la Copa del Rey, el conjunto azulgrana arrancará en Tánger con la Supercopa de España ante un Sevilla que fue finalista en la competición nacional. El de Tánger será un trofeo que se disputará a partido único y lejos del Camp Nou, siendo algo inusual para los de Ernesto Valverde, que esperaban contar con su afición para celebrar el primer éxito del curso.

Leo Messi será capitán | Foto de Noelia Déniz, VAVEL

Con las novedades de la Supercopa y la marcha de Andrés Iniesta, Leo Messi ya tenía lo suficiente para gestionar el vestuario, pero aún quedaban más sorpresas por destaparse. La Juventus y el Real Madrid llegaron a un acuerdo para hacer oficial el traspaso de Cristiano Ronaldo al club italiano y así el portugués dejaba LaLiga Santander. Leo Messi se quedaba sin un referente claro al que echarle el pulso durante el curso, se alejaba de su máximo perseguidor por los títulos individuales y dejaba atrás un sinfín de comparaciones entre los dos. Entonces deberá remar solo en esta temporada, aunque muy de cerca le seguirán nuevas estrellas que quieren alcanzar el éxito de lleno.

Aunque no hay reto que le asuste, es cierto que durante años ha ido demostrando que no existen barreras para su talento innegable: el fútbol. Los destellos dorados que saltan cada vez que el balón se cose a su bota izquierda, con sus desmarques al espacio, sus llegadas desde segunda línea o sus ya incontables goles al rival, son incomparables. Es un jugador más que completo, que no duda en recorrer campo atrás y ayudar en defensa, que sabe dar el toque necesario para romper líneas contrincantes o que ve en un pase imposible una jugada maravillosa.

Nadie le hace sombra

No hay jugador que pueda hacerle sombra. A sus 31 años, seguirá siendo el líder indiscutible del equipo. Con Luis Suárez, Philippe Coutinho, Ousmane Dembélé o Arturo Vidal al lado, el delantero argentino volverá a maravillar al Camp Nou, que ya espera con ansias el regreso de su máxima estrella a los terrenos de juego.

Leo Messi, referente una temporada más

Con más ímpetu y energías renovadas, la competición está a punto de volver a la rutina de los futbolistas y no hay margen de error. La Supercopa puede escaparse en pocos minutos, y ya es bien sabido que en la competición doméstica se acaba premiando la regularidad conseguida semana tras semana. En septiembre, la Champions volverá a ser protagonista y el Barcelona deberá mimarla desde un inicio, porque ya hace años que se escapa de su alcance.

El equipo tiene muchos retos por delante y una plantilla que poco a poco va perfilándose. Las marchas de Andrés Iniesta, Aleix Vidal o Lucas Digne han dado entrada a Malcom, Clément Lenglet, Arturo Vidal o Arthur Melo entre otros. Ernesto Valverde deberá ordenar a sus hombres y definir el estilo de juego que quiere imponer para volver a armar un equipo imbatible y sólido en todas sus facetas.