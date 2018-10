Marlon ya es jugador del Sassuolo Calcio

El camino de Marlon por el Barcelona no ha sido fácil y es que, tras regresar de su cesión en el Niza la última temporada, parece que Valverde no encuentra un hueco para el brasileño en el primer equipo azulgrana.

El club ha oficializado este jueves la salida de Marlon Santos de la entidad azulgrana. El central jugará a las órdenes del Sassuolo Calcio de Italia, que ha abonado 6 millones de euros por el jugador. Como ha explicado la directiva, el club se ha guardado una opción de compra por el futbolista y la reserva del 50% de los derechos económicos en futuras ventas del mismo. Además, en el acuerdo llegado por ambas partes, se ha fijado que de jugar más de 50 partidos con el combinado italiano, el Barcelona recibiría 6 millones de euros más por el traspaso.

Un camino complicado

Pese a un talento innegable, Marlon no ha podido tener toda la continuidad deseada en 'Can Barça'. Llegando del Fluminense el verano de 2016, se entrenó bajo las órdenes de Luis Enrique e incluso viajó con el equipo para disputar la International Champions Cup, competición amistosa que se juega en pretemporada. Ya en la Ciudad Condal, el técnico no contaba con él en la primera plantilla y lo incorporó al filial, pese a que fue el recambio estrella de Lucho para las convocatorias.

Debutando en Champions League y participando en el proceso de selección olímpica de Brasil, no terminó encontrando posibilidades con la camiseta azulgrana, por lo que se marchó cedido al Niza durante la temporada 2017/2018.

Acabado el curso, regreso a las órdenes de Valverde durante la pretemporada pero, a sabiendas que no contaría con dorsal, el club trabajó en su salida. Finalmente, tanto el jugador como ambos clubes han acordado el traspaso al Sassuolo Calcio donde espera poder demostrar todo su potencial y ganarse la titularidad.