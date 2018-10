Guía VAVEL Getafe CF 2018/19: regalo para el Día de Reyes

Conocer el calendario antes del inicio de liga es muy importante. Los entrenadores, de este modo, pueden sentarse y trazar la estrategia de acuerdo a las exigencias de cada jornada. Ni cada rival es igual ni, por supuesto, cada situación. Hay jornadas con Copa del Rey, con parón de selecciones, con equipos que hacen doble trabajo por Champions o Europa League. Todo, absolutamente todo, cuenta para sacar el mejor rendimiento en las 38 jornadas.

El Getafe CF, como equipo militante en la Primera División del fútbol español, ya conoce en qué orden se enfrentará a los 19 equipos restantes.

Una primera ojeada al calendario nos basta para observar que no hay ningún dato destacable a simple vista. No hay ninguna imperfección que salte a la vista. No obstante, la implantación de un calendario asimétrico en LaLiga afecta al club madrileño en varios aspectos, ninguno de mayor importancia.

En VAVEL.com, como siempre, cuidamos hasta el último detalle. Por esto, pasaremos ahora a analizar todos los rivales, de la primera vuelta, del Getafe, uno a uno.

J.1 | Visitante | Real Madrid. No puede haber un comienzo más idílico para los chicos de Bordalás. Jugar una primera jornada en el Santiago Bernabéu es plato de buen gusto para cualquier futbolista, pero acarrea un nivel exigente. Los del sur de Madrid llegarán al estadio blanco con un Real Madrid "en rodaje", cosa que puede volverse en favor de los azulones.

J.2 | Local | Eibar. Mendilíbar y sus pupilos pisarán el Coliseum cuando aún no lo hayan abandonado las altas temperaturas. Duelo de proyectos ambiciosos, aunque modestos. Rival directo en la jornada dos para el Getafe.

J.3 | Local | Valladolid. Primera jornada doble en casa y primer enfrentamiento, tras una temporada sin verse las caras, ante el abanderado vallisoletano. El proyecto de los de Sergio González no deja resquicios de atrevimiento o locura, por el momento. El club ha decidido mantener la base del equipo que consiguió el ascenso. Esto significa que el Valladolid será uno de los pocos equipos a los que el periodo de adaptación suponga menos esfuerzo, pues mantienen una base. Bordalás deberá trabajar teniendo esto en cuenta.

J.4 | Visitante | Sevilla. Hasta la capital hispalense viajará el Getafe, rezando, o deseando con fuerza, que remita el calor. La verdad, mala señal sería si el 16 de septiembre no lo hubiera hecho. Sí. Han leído bien. 16 de septiembre. Primer parón por selecciones. Esta vez, tras el vibrante Mundial que tenemos aún en nuestra retina, es la Nations League la que trastoca los planes de LaLiga.

J.5 | Local | Atlético de Madrid. Segundo choque madrileño de la temporada. En esta ocasión serán los del sur los que actúen como locales. El Atleti de Griezmann, Costa y el recién incorporado Lemar deberá vérselas con la estrategia de Bordalás.

J.6 | Visitante | Alavés. Despide al Atleti del Coliseum y coge un vuelo a Vitoria. El parón de selecciones hace estragos y, con el comienzo de liga en el retrovisor, llega la primera jornada intersemanal. Primer sobreesfuerzo para el Getafe.

J.7 | Visitante | Celta. Otro estreno y otro avión para los madrileños. Abandona Mendizorroza y pon en el horizonte Vigo. Segundo sobreesfuerzo de la temporada. Aparece en Galicia el enemigo acérrimo de todo entrenador: las semanas con doble jornada.

J.8 | Local | Levante. Vuelta a la normalidad contra el Levante. Con el puente por el Día de la Hispanidad señalado en el calendario llegan al Coliseum Coke, Roger, Bardhi y compañía. Segundo rival directo para los chicos de Pepe Bordalás.

J.9 | Visitante | Rayo Vallecano. Ecuador de la primera vuelta. Es hora de hacer balance y analizar situación. ¿Irá todo bien, o no? Es momento de verlo en Vallecas.

J.10 | Local | Betis. Segunda jornada de control, pero esta vez ante el público azulón. Es este momento el idóneo para ir abandonando, paulatinamente, el nombre de periodo de adaptación, del que tan mal uso se hace. Los jugadores ya forman parte de un todo. Si no lo hacen aún, ya no lo harán. Por tanto, primera prueba de fuego definitiva. Suena raro, es cierto. Reflexionen.

J.11 | Visitante | Huesca. Partido emocionante donde los haya. Pero, no para el Getafe, sino para su rival. Para el cuadro oscense las 38 jornadas serán una fiesta. Es cierto que el objetivo que se fijan es conseguir la permanencia, pero la magia de jugar por primera vez en Primera División arrasa todo. Partido peligroso para Bordalás. No se confíen en El Alcoraz.

J. 12 | Local | Valencia. Cambio total en las filas del Valencia. El equipo che no tiene nada que ver con el que pisó el pasado año el Coliseum. Nuevas caras con la elástica blanca, Batshuayi como jugador destacado.

J. 13 | Visitante | Athletic Bilbao. Mira la estatua de Pichichi y disfruta de la Catedral del fútbol español. Estadio duro y rival más si puede ser. Jornada dura para el Getafe, pero con dos semanas de diferencia con la anterior.

J. 14 | Local | Espanyol. Llega el próximo rival directo al templo de Getafe. Un Espanyol que, al igual que sucedía con el valencia, llegará, muy presumiblemente, con muchas caras nuevas. Añadimos esto de "presumiblemente" puesto que aún hoy, a mediados de agosto, quedan movimientos por hacer, donde el cuadro barcelonés es uno de los señalados a pronunciarse.

J. 15 | Visitante | Leganés. Cuarto y último duelo madrileño de la primera vuelta. Butarque será el escenario elegido para acoger el choque en este caso. Escenario y partidos de los de antes. De aquellos que un amante del fútbol disfruta, aunque no sea seguidor de ninguno de los dos. La igualdad está llamada a hacer acto de presencia en el encuentro. Alto nivel de tensión en Leganés.

J. 16 | Local | Girona. Último partido antes del parón invernal. Las piernas, ya cansadas, piden un receso al jugador, que traslada la petición al míster. El frío -que hoy, en agosto, se hace tan incomprensible- empieza a dejar las gradas de los estadios vacías. Excepto Montilivi. Una temporada en primera es una temporada en primera. Menudo desperdicio sería quedarse en casa. Otro partido llamado a ser igualado.

J. 17 | Local | Barcelona. Vuelvan a leer el titular del artículo. Regalo de Reyes para el Getafe, sí. De hecho, más de un niño habrá por ahí que reciba alguna entrada. Y algún adulto... "Queridos Reyes Magos, este año solo os pido que el Getafe - Barcelona esté a la altura del del año pasado". ¡Vaya duelo de estrategia brindaron Valverde y Bordalás! ¿Se repetirá este año?

J. 18 | Visitante | Villarreal. El estadio de la Cerámica será testigo de la última jornada del Getafe. Si el río ha seguido su cauce, se habrán llegado a los 25 puntos, lo que supondrá un balance más que positivo para los del sur de Madrid.

Calendario completo Getafe CF 2018/19