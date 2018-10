Estadísticas favorables ante un Elche que quiere comenzar con buen pie

Granada, Elche, Elche y Granada. Ambos equipos se han enfrentado en tantas ocasiones que el orden no importa pero el resultado sí resulta alterado ya que tras 44 enfrentamientos el balance no podía estar de otra manera que casi igualado. En este caso, el balance es favorable al equipo nazarí, pero no por mucho: 17 victorias granadinas por las 12 ilicitanas y 15 empates son el resultado de un enfrentamiento que huele a clásico del fútbol español.

Este partido en el Martínez Valero abrirá la jornada de sábado en LaLiga 1|2|3. Si analizamos este partido, la mayoría de los aficionados pensarán que no puede ser un clásico del fútbol español porque es un partido tendente de 2ªDivisión, pero este dato no es correcto. De los 36 enfrentamientos que ambos equipos han disputado en el campeonato doméstico, 22 han sido en la Primera División y tan solo 14 en la categoría de plata. Los 8 consiguientes se han disputado entre Copa del Rey, Promoción a 1ª División y 2ªB.

Tantos enfrentamientos dan tanto que contar que hemos visto victorias abultadas y derrotas dolorosas. Los nazaríes endosaron un 8-1 a los ilicitanos en Copa del Rey y en la vuelta de este mismo enfrentamiento el resultado fue de ¡5-1, a favor de los ilicitanos! dejando un global de 9-6 para los granadinos. Al mismo tiempo, hemos podido disfrutar de empates abultados y en la mayoría de partidos, victorias por la mínima, dejando claro la alta rivalidad y competitividad que hay entre ambos.

A pesar de encontrar tantos enfrentamientos a lo largo de la historia, para el aficionado nazarí, sin duda, hay uno de especial recuerdo como el enfrentamiento entre ambos para el ascenso a 1ªDivisión. La ida fue en el Nuevo Los Cármenes, donde ambos equipos no consiguieron pasar del empate a cero. Ighalo adelantó a los granadinos en el 28' y el Elche necesitaba dos goles que nunca llegarían. Finalmente, Xumetra empató en el minuto 80, pero el Granada hizo historia al conseguir el ascenso a Primera División en tan solo tres años.

La `batalla 45´ la veremos el sábado, ¿el desenlace? lo descubriremos a partir de las 19:00 horas.