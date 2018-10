Arnaiz: "Apostaron fuerte por mí y yo aposté por ellos"

El fichaje más caro de la historia del CD Leganés ya posa con la camiseta el equipo. José Arnaiz llega procedente del Barcelona tras varias semanas de negociaciones en las que finalmente se ha llegado a un acuerdo con el club 'blaugrana'. En el acto de presentación se ha sincerado ante los medios de prensa y se ha mostrado muy ilusionado por el nuevo reto.

"Vengo con mucha ilusión"

"Por supuesto que ahora soy más fuerte. Subir al primer equipo me ha hecho madurar mucho. La lesión han sido seis meses y han sido bastante duros. He recapacitado y he madurado mucho como persona. No sé si estoy en el mejor momento pero vengo bastante bien y con mucha ilusión", reconoció el extremo del Leganés.

La familia también ha jugado un papel importante en la decisión de José al decantarse por el Leganés: "Estar cerca de casa también es importante. Después de cinco años fuera, lejos de la familia, aquí voy a estar muy bien porque estoy a una horita. Los días libres me puedo escapar a ver a mis padres y a mis hermanos",

Después de medio año sin pisar los terrenos de juego debido a una lesión, el futbolista se ha mostrado ansioso por volver a entrar en contacto con el esférico: "Estoy con unas ganas locas de jugar después de seis meses parado. Me encuentro muy bien. Es cierto que no estoy al cien por cien, aún me queda un poquito. Llevo sólo un par de semanas entrenando pero estamos trabajando para ponerme bien".

"Estoy muy contento de estar aquí"

"Quise venir porque, en verdad, fueron los que apostaron por mí. Lo tenía claro. Apostaron fuerte por mí y yo aposté por ellos. Estoy muy contento de estar aquí", declaró el jugador mostrando la felicidad que le produce defender los colores pepineros. También habló sobre los objetivos del ‘Lega’ esta temporada, que será su primera como jugador del club, en el cual espera cosechar grandes resultados. "Creo que es la permanencia en nuestro caso pero si a raíz de la temporada se puede conseguir algo más bienvenido sea", finalizó.