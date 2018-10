Guía VAVEL Levante UD 2018-2019: los granotas consiguen permanecer en Primera

Los hombres de Paco López han logrado permanecer otro año más en la máxima competición del fútbol español, a pesar de sus momentos mejores y otros no tan buenos para los granotas.

Se logró la permanencia tras un final de Liga de infarto

La temporada 2017/2018 fue la número 98 en la historia del Levante UD y la 12 en la Primera División, en la que sumaron 46 puntos, 44 goles a favor y 58 en contra, un balance de once victorias,13 empates y 14 derrotas, consiguiendo la 15º posición, un gran puesto de salvación. El club de la capital del Turia comenzó la temporada a lo grande consiguiendo diez de quince puntos posibles en las cinco primeras jornadas, ganando el derbi contra el Villarreal, empatando en el Bernabéu y empatando en el derbi en el Ciutat de Valencia contra sus vecinos valencianos. Hay que destacar la gran actitud de Ivi y Enis Bardhi en estos cinco encuentros, dos jugadores incorporados al equipo esa misma temporada que al final del curso demostraron ser los mejores fichajes del club este año.

Al club decano de la Comunidad Valenciana no se le dio muy bien la Copa del Rey, cayendo en dieciseisavos de final frente al Espanyol. Antes venció con solvencia al recién ascendido Girona. Pero no fue difícil de olvidar la eliminación lo que conllevó a los clásicos altibajos que cualquier club tiene.

Retomando la información de la trayectoria liguera del club granota, se observa que no hay una clara racha regular de victorias. Esta irregularidad cambió con la destitución de Juan Ramón López Muñiz, entrenador que logró el ascenso, con la incorporación en el cargo de Francisco López. Con la llegada de Paco López, el club no retomó el rumbo y no dio la imagen que se esperaba, pero con dedicación y trabajo se volvió a la senda de victorias que tanto reclamaban los aficionados azulgranas.

Entre los jugadores destacados que más se sacrificaron por la camiseta teniendo en cuenta goles, asistencias y buenas actuaciones en el terreno de juego se encuentran Coke. Llegó procedente de un grande de Alemania y no decepcionó a la afición llegando a ser ovacionado en el Ciutat de Valencia. Ivi y Boateng aportaron gol y clase. Los mejores jugadores de la temporada fueron Lerma y Morales. Al colombiano, sus destellos, clase y gran robo de balón, le sirvieron para jugar su primer Mundial con su selección. El Comandante Morales fue el goleador y la estrella del equipo con 12 dianas.

El sustituto de Muñiz revolucionó Orriols

El entrenador que procedía del filial, Paco López, consiguió la mejor racha de victorias del Levante en la historia de la Liga. Subió el ánimo de sus jugadores, para conseguir victorias históricas como la de San Mamés o contra el FC Barcelona y el empate contra el Real Madrid. En los últimos partidos se notó que el esfuerzo daría recompensas y afición con jugadores llevaron al equipo hacia el objetivo, la permanencia. A destacar este dato de Paco López : ocho victorias, dos derrotas y un empate, logrando así un total de 25 puntos de 33 posibles.

Por último, el Levante ha sabido sufrir en una liga muy complicada, su fuerza ha sido capaz de sobreponerse a momentos duros, esos problemas como lesiones, falta de gol, fallos arbitrales y errores en defensa de los que ha salido muy perjudicado el equipo pero tras la tormenta siempre llega la calma y con autoestima y cabeza todo se consigue. Por todo ello, la lucha ha sido la cual ha causado que el equipo pueda seguir siendo equipo de La Liga Santander.