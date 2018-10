Guía VAVEL Real Madrid 2018/19: Estadio Santiago Bernabéu

Cuando se habla del templo del madridismo, todo el mundo pone en su mente el Estadio Santiago Bernabéu. La edificación deportiva situada en la avenida de Concha Espina ha vivido desde su inauguración en 1941 innumerables hazañas futbolísticas del club que juega en su interior. Una nueva temporada llama a sus puertas. Sus aficionados vuelven a acudir al corazón del madridismo con la ilusión de vivir un nuevo año lleno de éxitos.

La temporada 2017/18 empezó de la mejor manera posible en los aledaños del estadio blanco. El Real Madrid se alzaba el 16 de agosto del pasado año con la Supercopa de España tras conseguir un resultado global de 5-1 contra el FC Barcelona. A pesar del buen comienzo del conjunto madridista, no todo resultó tal y como se calculaba en las expectativas. Los malos resultados en la primera vuelta de la LaLiga precipitaron al conjunto blanco a abandonar los puestos altos de la tabla y por lo tanto imposibilitar que el Real Madrid consiguiese su liga número 34, trofeo nacional que sí lograron en la temporada 2016/17.

En abril de 2018 el conjunto blanco sentenció su fracaso en la competición liguera. El Real Madrid se enfrentó en la jornada número 33 de Liga en el Santiago Bernabéu al Athletic de Bilbao, encuentro que no logró superar y cayó ante el conjunto vasco con un empate a 1-1. Por lo tanto, el equipo blanco se quedó sin título liguero. A cinco jornadas para finalizar LaLiga, el conjunto madridista se situaba a 15 puntos del líder de la tabla, el FC Barcelona.

Un soplo de aire fresco

Tras no optar al trofeo de Liga y ser eliminado de la Copa del Rey, al Real Madrid solo le quedaba lograr su decimotercera Copa de Europa. Tras superar las fases de grupo, octavos y cuartos de final, los blancos también superaron la semifinal contra el gigante alemán Bayern de Múnich. Por tercera vez consecutiva, el Real Madrid llegaría a una final de la Champions League. Nuevamente, y como se lleva haciendo desde el año 2014, el Santiago Bernabéu abrió sus puertas para todos aquellos aficionados del equipo blanco que no pudieron desplazarse a Kiev disfrutaran en el templo madridista de la final retransmitida a través de pantallas. El estadio colgó el cartel de lleno y seguidores blancos llegados de todas las partes de España, e incluso del mundo, pudieron disfrutar no solo del partido, sino de la celebración que se realizara al día siguiente tras la victoria de la decimotercera Copa de Europa. El Santiago Bernabéu se vistió de gala para recibir al equipo que había hecho historia en la Copa de Europa.

El trofeo Santiago Bernabéu se queda en casa

El Real Madrid despide su pretemporada de la mejor manera posible. Una victoria contra el AC Milan brindó al Real Madrid el trofeo Santiago Bernabéu. Bale, Benzema y Mayoral firmaron los tantos madridistas, lo que hace que el nuevo proyecto de Julen Lopetegui de buenas sensaciones a los aficionados

Escenario de grandes presentaciones

El Santiago Bernabéu ha acogido las presentaciones históricas a lo largo de su historia. En esta nueva temporada, por ahora, le ha llegado el turno a Julen Lopetegui como entrenador, a Thibaut Courtiois y Andriy Lunin como nuevos porteros, el delantero Vinícius Jr y Álvaro Odriozola como lateral derecho. El pasado mes de junio, el estadio blanco recibía a su nuevo entrenador, el exseleccionador español Julen Lopetegui. El técnico vasco no pudo contener la emoción en su ceremonia de presentación y mostró su más profundo agradecimiento al Real Madrid por su buena acogida: ‘’Vamos a luchar por estar a la altura del club. Queremos ganarlo todo y aspiraremos a ello’’, señaló durante su presentación. Posteriormente, el donostiarra Álvaro Odriozola fue presentado en el estadio Santiago Bernabéu de la mano de Florentino Pérez y acompañado de su familia y declaró que cumple un sueño al fichar por el club blanco. El último en sumarse al barco madridista es Thibaut Courtois.