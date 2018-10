Se acaban las pruebas, llega el Extremadura UD

No piensen en un típico recién ascendido, plagado de dudas, incertidumbres y errores propios de un equipo tierno y bisoño que afronta con más ilusión que cabeza un año en 2º división.

El Extremadura UD tiene una mezcla de jugadores jóvenes y veteranos, que le harán ser un competidor duro en cualquier campo en el que se presenten, sin ningún tipo de duda.

En la portería han anunciado recientemente el fichaje de Casto, experto portero con un amplio recorrido en la categoría.

En su parcela defensiva encontramos a un viejo conocedor del Tartiere, Pardo, recordado por un espectacular gol de falta y poco más en la temporada que jugó en el Real Oviedo. Han hecho fichajes muy interesantes, como el de Pomares, todoterreno defensivo del Lorca, que cuajó una buena temporada pese al descenso, siendo de los más destacados en la línea defensiva.

En la línea de medios encontramos el principal salto de calidad del equipo extremeño, gracias a fichajes tremendamente asentados en la categoría, como el de Fausto Tienza, o apuestas por calidad pura, como la de Borja Granero. Jugadores como Alex Barrera, ex jugador del Sporting y Zaragoza entre otros, perfecto conocerdor de la categoría de plata del futbol español, dota de un equilibrio perfecto a un mediocampo a caballo entre bregador y creativo, pero sin duda alguna, combativo.

En la línea de ataque encontramos nombres muy conocidos, como son los de Diego Capel y Rennella, conocedores de la Primera División y de ligas europeas, en el caso de Capel. Sin duda, la calidad está garantizada, y por si acaso, la apuesta por un nuevo delantero, que será Chuli, la hace una delantera temible para las defensas de Segunda División.

No lo tendrá fácil el Real Oviedo con el a priori 4-4-2 que puede presentar el Extremadura UD, formando un rombo cerrado al atacar y una línea más paralela a la hora de defender, juntando líneas y haciendo difícil la circulación. Sus medios suelen tener un trabajo muy oscuro, de presión y no dejar recibir, evitar que los creativos conecten con las bandas, sumado a un poderoso juego aéreo les hace ser un rival que no concede en exceso. Se podrá ver un bonito duelo en el Carlos Tartiere.