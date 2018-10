Sandoval: "Hay que salir a ganar"

Sandoval comenzó analizando el estado físico del equipo, del cual dijo: "En el partido ante el Málaga hicimos un test analizando los datos y vemos al equipo totalmente preparado para competir. Todos los equipos de Segunda empezaremos al mismo nivel, tenemos que coger el ritmo en los primeros partidos de competición y creo que el equipo está físicamente en el momento idóneo para competir".

Sobre el primer rival de la temporada, el Numancia, el técnico de Humanes sólo tuvo elogios para el equipo soriano, del que dijo: "El equipo que compite siempre estará en el sitio que se merece. El Numancia supo competir muy bien el año pasado, apostando por jugadores sin tanto nombre, pero tiraron con ellos. Es el momento de traer a gente como Piovaccari, futbolistas que vienen de no pasarlo bien y que llegan a aportar. El Numancia es un ejemplo de humildad, de trabajo y de saber competir".

La mayor parte de la rueda de prensa versó sobre el tema de la inscripción de jugadores y el límite salarial. Sandoval abordó el tema de algunas posibles salidas de jugadores de la plantilla: "Si somos transparentes con la prensa y con los jugadores todo va a ir bien. La realidad es obvia y hay que decirla. Tenemos cuatro jugadores con dificultad para inscribirlos. Queremos esperar para poder inscribirlos: Zelu, Quiles, Mena y Esteve. Al pasar de ficha sub23 a no sub23 nos granjea dificultad para inscribirlos. Hemos hablado con ellos y con sus representantes para buscarles una salida, en algunos casos está ya muy avanzado. Sebas, Aguado, Lavín y Andresito están con el primer equipo y partimos con ellos".

Mención aparte merecen los casos de Edu Ramos y Pawel Kieszek, de los cuales dijo: "Edu Ramos y Pawel estamos en que no están inscritos y queremos que ese no se convierta en sí. Puede ser que dentro de una hora sí estén inscritos, así que está toda la plantilla citada para este sábado. Luis Muñoz podrá jugar y estamos intentando que lo haga también Piovaccari. Bambock también lo está. Vamos a luchar para inscribir a Pawel y Edu, creo que nos lo merecemos".