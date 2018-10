Previa FC Barcelona B - UE Cornellà

El FC Barcelona B está a tan solo un partido de terminar su pretemporada. Después de haber jugado ante L'Escala, el Figueres y el indio Bengaluru FC, los de García Pimienta disputarán su último encuentro preparatorio antes de empezar la liga ante la UE Cornellà, y además en casa.

Los visitantes son un viejo conocido de los azulgranas, y es que ambos conjuntos se han visto las caras en más de una ocasión en la Segunda División B, competición que el filial azulgrana volverá a disputar después de un año en la Segunda División A, y también en la Copa Catalunya. Y es que aunque sea el último partido de pretemporada de los dos equipos, se avecina un choque apasionante.

Palencia, que ha sido traspasado al Girondins, fue el capitán azulgrana / Foto: Ernesto Aradilla (VAVEL.com)

Una pretemporada redonda

El filial azulgrana todavía no conoce la derrota en la actual pretemporada. Aunque los de García Pimienta tan solo han disputado tres partidos preparatorios, en todos ellos lograron la victoria y, además, las sensaciones fueron más que positivas.

Las intenciones del FC Barcelona B quedaron claras desde los primeros entrenamientos, y es que en las primeras dos semanas de sesiones preparatorias de la pretemporada, el filial realizó hasta 18 entrenamientos, y es que las sesiones dobles fueron más que frecuentes en un Barça B que perdió hasta 13 jugadores por la gira americana del primer equipo.

El primer encuentro de los azulgranas fue ante L'Escala durante su tradicional stage en el Empordà y superaron al conjunto catalán por un claro 0-6. Luego llegó el Figueres, que aunque provocó más problemas para los azulgranas, finalmente también ganaron por 1-2. Y el pasado miércoles, los de Garcia Pimienta debutaron en el Mini Estadi también con victoria (3-0) ante el Bengaluru FC, conjunto de la Superliga India.

Fue justamente después del partido ante el equipo asiático cuando Carles Pérez recordó que ante el Cornellà será el partido más exigente de toda la pretemporada. El delantero azulgrana aseguró que será una buena prueba de fuego recordando que el conjunto catalán será rival del Barça B en la Segunda División B y siendo uno de los más veteranos del filial azulgrana, el FC Barcelona tiene grandes esperanzas en el jugador de Granollers.

El delantero azulgrana ante el Bengaluru FC / Foto: Noelia Déniz (VAVEL.com)

Un Cornellà que quiere volver a hacer historia

Pero si los azulgranas quieren finalizar su pretemporada con un pleno de victorias, tendrán que emplearse a fondo para superar a un equipo que estuvo a punto de subir a la división de la cual descendió el FC Barcelona B la temporada pasada: la Segunda División A.

Y aunque no lograron el ascenso tras caer en el play-off, el conjunto que entonces entrenaba Jordi Roger hizo historia. El sábado, pero, no será el entrenador catalán quien pisará el Mini Estadi como entrenador del conjunto visitante y es que Roger decidió no continuar en el Cornellà después de 10 temporadas como entrenador.

Justamente, fue Xavier Calm, la mano derecha de Jordi Roger, quien fue elegido nuevo entrenador del conjunto catalán y con él en el banquillo, las prestaciones del conjunto visitante también están siendo muy positivas.

A diferencia del filial azulgrana, el Cornellà ha disputado hasta cuatro partidos de pretemporada -y no realizó otro más porque se suspendió se encuentro ante el Santfeliuenc- y como el FC Barcelona B, el conjunto visitante todavía no conoce la derrota: ante el Horta logró una clara victoria por 2-0, empató ante el Prat (1-1) pero volvió al camino de la victoria ante el Peralada (1-0) y L'Hospitalet (0-1).

El Cornellà celebrando su vital victoria ante el At. Baleares la temporada pasada / Foto: Ari Santeugini (VAVEL.com)

Antecedentes

El del sábado será el sexto enfrentamiento entre ambos conjuntos, y es que a pesar de ser un histórico del fútbol catalán, el Cornellà tan solo ha disputado cuatro temporadas en la Segunda División B. Y en ellas, en solo dos coincidió con el filial azulgrana.

De hecho, el primer partido entre ambos conjuntos se disputó el 22 de agosto de 2015 y el resultado fue favorable al Cornellà por 2-1. En el partido de vuelta disputado en el Mini Estadi, el resultado final fue de 1-1.

Ese mismo año, el 2016, pero en agosto, ambos equipos se volvieron a ver para disputar una ronda de la Copa Catalunya y, en este caso, el resultado fue favorable a los azulgranas (0-2), que eliminaron al conjunto que entonces entrenaba Jordi Roger. Curiosamente, los visitantes son les campeones actuales de esta competición.

Los catalanes alzando el título de campeón de la Copa Catalunya / Foto: Oscar Yeste (VAVEL.com)

Y el antecedente más reciente es de hace dos temporadas, la 2016/17, donde se repartieron los puntos. En el partido de ida, el Cornellà ganó por 0-1 conquistando el Mini Estadi y en el de vuelta fue el Barça B quien se impuso por 0-2 logrando una importante victoria a domicilio. Globalmente, los números son de dos victorias favorables al Cornellà, dos al FC Barcelona B y un empate.

Posibles alineaciones

FC Barcelona B: Jokin Ezkieta; Jaime, Mingueza, Cuenca, Cucurella; Collado, Sarsanedas, Monchu; Carles Pérez, Mujica, Ballou Tabla.

UE Cornellà: Ramon Juan; Marc, Manu Torres, Goldar, Ricard, Tungarinov; Eloy Gila, Pep Caballe, Sergi Góez; Juan, De Kogel.