Previa Elche CF - Granada CF: un inicio con morbo

Se acabó la espera. El verano va enfilando su recta final y ello es sinónimo del retorno del deporte rey. El ecuador de agosto nos trae consigo la vuelta de la emoción, del sufrimiento, de los goles y de la pasión. Nos trae la vuelta de una de las competiciones más igualadas del panorama futbolístico europeo y, probablemente mundial. Nos trae la vuelta de La Liga 1|2|3.

La segunda división española echa a rodar este fin de semana y lo hace con el reencuentro de dos equipos que forjaron una rivalidad allá por 2011. El Granada Club de Fútbol se estrena en su segundo curso en la división de plata visitando un estadio que le trae grandes recuerdos. Hablamos del Martínez Valero, la casa de un histórico que regresa tras un año de destierro en Segunda B. El Elche Club de Fútbol está de retorno.

Volver a ilusionarse

Arranca el tercer curso del proyecto nazarí dirigido por el conglomerado chino de Jiang Lizhang y lo hace, un año más, con propósito de enmienda. Si hace dos temporada asistimos a un desastroso descenso, en la pasada pudimos ver como el equipo diseñado para retornar a la élite naufragaba en el tramo final de liga. De sinsabor en sinsabor sobrevive una afición harta de recibir palos y que, sin embargo, con el inicio de la competición volverá a soñar con ver a los suyos arriba.

Diego Martínez, encargado de devolver la ilusión al Granada.| Foto: Antonio L. Juárez

La realidad de este Granada es muy diferente a la de la temporada pasada. La bala económica de la ayuda por el descenso ya se agotó y el conjunto rojiblanco no parte en este curso entre los favoritos, por presupuesto y plantilla, al ascenso. La Segunda División sigue creciendo en competitividad año tras año y a los andaluces les tocará pelear con sudor y sangre cada punto en una liga que se promete de lo más reñida. Desde la directiva ya no se manda el mensaje del ascenso, aprendiendo de errores pasados. Sin esa presión encima y con el devenir de la competición se irá calibrando a que puede aspirar el nuevo Granada.

La franja está de vuelta

El domingo 4 de junio de 2017, el Elche Club de Fútbol caía derrotado 2-1 en el Ramón de Carranza de Cádiz y certificaba su descenso a la categoría de bronce. Tras varios años de estabilidad en el fútbol profesional, incluso codeándose con los grandes en Primera hasta el descenso administrativo sufrido en verano de 2016, los franjiverdes caían al pozo de Segunda División B, del que no es fácil salir. Sin embargo, en la ciudad de las palmeras tenían claro que esta situación tenía que ser transitoria y, un año después, ya están de vuelta.

Celebración de uno de los tantos del ascenso del Elche. | Foto: Elche CF

El conjunto ilicitano retorna a La Liga 1|2|3 tras ser segundo en el Grupo III de Segunda B y completar un exitoso play-off de ascenso en el que dejó por el camino al Real Murcia, Sporting de Gijón B y Villarreal B. Con la ilusión de un niño con zapatos nuevos y con más de 11.000 abonados a sus espaldas, el equipo franjiverde está preparado para combatir por la permanencia y lo que venga. Más madera para el fuego de plata.

Solidez en busca de gol

Javi Varas y Raúl Baena, fuera de la convocatoria y en busca de equipo Durante la pretemporada se han podido atisbar trazos de lo que puede ser el nuevo Granada de Diego Martínez. El técnico gallego, aunque de profundo arraigo granadino, utilizó el año pasado el sistema 4-4-2 como preferencial, alternando en ocasiones con la figura de un mediapunta. Para el arranque liguero, y a tenor de lo visto en la presentación del equipo en el Trofeo Ciudad de Granada, el 4-2-3-1 será el esquema con el que comience la batalla. La marcha de Joselu al Real Oviedo hace que Martínez cuente en punta con sólo Adrián Ramos y Rodri, pudiendo unirse Juancho a la terna.

Los nazaríes han dejado ver en los encuentros amistosos que no serán un conjunto fácil de batir. El Cartagena, por partida triple, ha sido el único que ha conseguido perforar la meta granadina durante la preparación veraniega. El resto (Marbella FC, Real Jaén, Extremadura UD, Getafe CF, Elche CF y Málaga CF) se marcharon sin alojar el balón en las mallas rojiblancas. Sin embargo, no todo es de color rosa y el problema se encuentra arriba. En ataque, el Granada se ha mostrado bastante romo, contabilizando siete goles en otros tantos encuentros. Diego Martínez tiene la tarea de hacer que sus pupilos encuentren a Adrián Ramos para el remate o que este pueda generar espacios para la entrada desde segunda línea.

FEl once del Trofeo Ciudad de Granada será el que repita en Elche. | Foto: Antonio L. Juárez

Con el mercado todavía en marcha, los nazaríes siguen trabajando para cerrar su plantilla. Por tanto, a los que salten al césped del Martínez Valero habrá que añadir nuevas incorporaciones que se producirán hasta el 31 de agosto. De los fichajes ya realizados, algunos apuntan a titulares en el estreno liguero. Nico Aguirre puja con fuerza para hacerse el dueño de la medular aunque se ha perdido algún entrenamiento en la semana. Por delante, Álvaro Vadillo y Fede Vico podrían ocupar las bandas, si bien el último también podría actuar de mediapunta y dejar la banda a Antonio Puertas. En el centro de la zaga no estará José Antonio Martínez que continúa recuperándose de lesión, por lo que la pareja de centrales la formarán el canterano Pablo Vázquez, promocionado al primer equipo, y Germán Sánchez. Los laterales serán para Víctor Díaz y Álex Martínez, Montoro en la medular y Adrián Ramos en la punta. El último refuerzo rojiblanco, Fede San Emeterio, no ha entrado en la lista de convocados pues sólo ha completado un entrenamiento con sus nuevos compañeros.

La primera lista de convocados de Diego Martínez está formada por: Rui Silva, Lejárraga; Víctor Díaz, Quini, Germán Sánchez, Pablo Vázquez, Álex Martínez, Adri Castellano; Nico Aguirre, Montoro, Alberto Martín, Jose Antonio, Puertas, Vadillo, Fede Vico; Rodri, Adrián Ramos y Juancho. De la misma se han caído, además de Martínez, el guardameta Javi Varas y el mediocentro Raúl Baena, jugadores a los que el club busca salida en este mercado.

Lo que funciona es mejor no tocarlo

Pacheta no podrá contar con su medular habitual: Provencio-Manu Sánchez El Elche afronta su regreso a Segunda División cargado de ilusión, de humildad y, premiando al bloque que consiguió el ascenso, casi con el mismo equipo de la temporada pasada. Como tantos otros conjuntos de la categoría, los ilicitanos se han encontrado con el problema del tope salarial que les impide acometer nuevos fichajes. Esto ha hecho que la plantilla con la que afronte el reto de la salvación, pues ese es el principal objetivo, sea de corte continuista al éxito conseguido en 2ª División B.

Como caras nuevas, el equipo que dirige Pacheta presenta varias este año pero especialmente dos que están llamadas a ser importantes. Una, Xavi Torres, un trotamundos del fútbol español que viene de jugar en el Perth Glory australiano y que buscará hacerse fuerte en la medular. La otra, Gonzalo Villar, canterano que retorna tras su paso por las categorías inferiores del Valencia y que ha causado sensación durante la pretemporada. Jorge Cordero, director deportivo del club, ha pescado mayoritariamente en el mercado de 2ªB con incorporaciones como Claudio (Sporting Gijón B), Borja Martínez (C.D.Ebro) o las cesiones de Chuca (Villarreal B) o Redru (Betis Deportivo).

Nino, máximo goleador histórico de Segunda y jugador con más partidos en la categoría. | Foto: Elche CF

De cara al once que formará Pacheta para esta primera jornada existe una certeza y es la titularidad de José Juán. El veterano arquero, ex del Granada, se ha quedado sin competencia en la portería puesto que Unai Simón, guardameta que el Athletic de Bilbao cedió hace escasos días al Elche, ha sido repescado por el club vasco debido a la marcha de Kepa Arrizabalaga. Adrián Real, guardameta del filial, será de momento el segundo portero. En el capítulo bajas, el técnico burgalés no podrá contar con la pareja de mediocentros que le dio el ascenso (Provencio y Manu Sánchez) pues ambos arrastran sanción del último partido del play-off. Además, Chuca y Claudio salen de lesión y es difícil su concurso.

En rueda de prensa, Pacheta afirmó tener decidida la convocatoria pero esta no será anunciada hasta horas antes del encuentro.

De Nigeria al cielo

El Martínez Valero es un estadio que quedará para siempre en la historia y el recuerdo del granadinismo. Allí, el 18 de junio de 2011, la gloria aguardaba al Granada tras 35 años de penurias vagando por Segunda, Segunda B y Tercera División. En la eliminatoria final de ascenso a Primera, tras empatar a cero en Los Cármenes, Odion Ighalo marcó el gol de su vida para catapultar a los nazaríes a la élite del fútbol español. El encuentro, que finalizó con igualada a uno, otorgó al Granada el billete a Primera División por el valor doble de los goles fuera de casa.

Si nos atenemos al global de resultados entre ambos contendientes, este resulta favorable a los andaluces. De las 44 ocasiones en que se han visto las caras, 17 han ido a parar del lado granadino, por 12 para los ilicitanos y 15 empates. La última vez que el Granada visitó Elche fue en la segunda jornada del curso 14/15, con el resultado final de empate a uno. Tras tres años sin conseguir la victoria en el debut liguero, los rojiblancos quieren arrancar con buen pie un curso que se presenta de máxima igualdad en la categoría de plata.

Posibles alineaciones