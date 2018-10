Martínez: "El partido es especial porque es el primero de un proyecto joven"

Diego Martínez repasó la actualidad y situación del conjunto rojiblanco antes del debut liguero del mismo. El Granada se medirá mañana al Elche en el Martínez Valero a las 19:00 horas, en un partido clave para devolver la ilusión perdida a la grada del Nuevo Los Cármenes.

Respecto al choque de mañana, Martínez ha señalado que "ojalá" continúen "con los buenos resultados". "Aquel ascenso queda muy atrás y hemos dejado claro que nuestra ambición será siempre ganar el partido siguiente, sin plantearnos lo que pase en junio y más en una Liga con 21 equipos muy diferentes. Además, muchos han mantenido su estructura del año anterior o que han podido ir al mercado de una manera diferente a la nuestra. El partido es especial porque es el primero de un proyecto joven. Aún tenemos piezas que decidir porque la plantilla no está cerrada y eso es un gran inconveniente. Hay jugadores que van a salir y otros que están por llegar. Lo importante es que mañana salgamos a plantear nuestra idea de juego y poner en práctica lo que hemos trabajado esta pretemporada. Que los jugadores afronten con personalidad el partido. Pero lo que has hecho antes no te vale en el fútbol para nada", ha señalado.

El entrenador ha probado diferentes modelos de juego durante los partidos disputados en pretemporada. Al ser preguntado por la táctica que empleará, Diego ha reconocido que "siendo sincero", todavía no lo sabe. "Debemos saber dominar diferentes formas, no sólo al dibujo sino a los jugadores que lo formen. Con el tiempo tenemos que llegar a consolidar esas variantes. Tenemos la gran ventaja de que jugadores como Vico, Puertas o Vadillo pueden jugar por dentro o por fuera. Estamos en una fase muy inicial a diferencia de otros equipos. Por ejemplo, de nuestro once del año pasado hay muchos jugadores fuera. El Elche sacará un once en el que siete u ocho jugadores repiten. Tienen ciertos hábitos de juego asentados y eso es muy importante. Nosotros estamos intentando sumar rasgos que nos identifiquen como equipo. Hay que aprovechar los estados de juego y a partir de ahí ir construyendo".

Ambos conjuntos se enfrentaron previamente en la pretemporada, terminando con un resultado de 0-0. Martínez ha repasado las similitudes con dicho partido: "Será diferente porque emipeza la competición. Los primeros encuentros son raros porque el físico no te da para mantener lo que quieres hacer durante los 90 minutos. Suelen tener fases buenas y fases malas, lo importante es que estemos fuertes mentalmente cuando toque sufrir. Hay que tener una concentración para ser competitivos y no regalar ni conceder l rival en todas las facetas del juego. Los equipos que ascienden tienen una incercia positiva, yo lo viví que les hace estar a un nivel mental, de confianza e ilusión de la afición que suman a su favor. Pero confío en mi equipo".

Por último, el entrenador ha hablado sobre el nuevo fichaje del equipo, San Emeterio: "Es un buen jugador de equipo. Es como el cemento, el típico jugador que lo valoras cuando lo tienes 25 ó 30 partidos. Puede sumar en ser un buen recuperador por posición y uno contra uno. Es joven, con ambición. Es un jugador de equipo, que cohesiona. Ya ha entrenado hoy".