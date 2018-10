Previa CD Lugo - Málaga CF: los blanquiazules deberán imponer su liderazgo

Ya llegó el inicio de temporada, al fin. Después de un final de temporada pasada muy sufrida para la afición malaguista, la pretemporada arrancó con la ilusión de la vuelta de Juan Ramón López Muñiz como entrenador del Málaga CF y, aunque de forma tardía, con jugadores que han llegado hace pocos días como Pacheco, N´Diaye o el mismísimo Koné, anunciado hace pocas horas que han supuesto una motivación para la afición. El mercado ha tardado en activarse para diversos equipo, y en el caso del Málaga CF no ha sido menos.

En el caso del equipo gallego, ha tenido un mercado muy movido y ha realizado diez incorporaciones, empezando por el entrenador (Francisco ha sido sustituido por javi López): Lazo, Borja San Emeterio, Aburjania, Muñiz, Calderón, Dongou, Varo, Hugo Rama, Vieira y Jona. Precisamente éste último jugador, malagueño, ha destacado en la parte ofensiva del equipo, haciendo una buena pretemporada. El equipo en sus partidos amistosos ha logrado cuatro victorias, dos empates y dos derrotas. La temporada pasada el equipo empezó de forma espectacular en la zona alta de la clasificación, si bien es cierto que no pudo aguantar el ritmo de exigencia de la categoría y al final acabó en la duodécima posición.

Relevo total en la capitanía del equipo

El trabajo realizado esta semana por parte del equipo malaguista de cara al inicio liguero comenzó con descanso el lunes, donde algunos jugadores aprovecharon para poder disfrutar de la Feria de Málaga, que se celebra esta semana en la capital malagueña. De martes a viernes se ejercitaron en el anexo y hoy viajan a Lugo en autobús desde Madrid, donde pernoctarán en el Hotel Santiago&Spa Lugo. Se han producido durante la semana varias noticias que han afectado de forma directa al equipo: Luis Muñoz salió cedido al Córdoba CF, En-Nesyri ausente y hoy se oficializó su traspaso al Leganés, Mula trabajó al margen del equipo y se intuye una inminente salida a otro equipo aunque finalmente ha sido incluido en la lista de convocados para este partido, Pacheco se confirmó como fichaje del club, el patrocinador principal del equipo al fin se dió a conocer: vuelve a casa Tesesa (empresa malagueña de puertas, armarios y suelos de parqué) tras finalizar su vinculación con la casa de apuesta británica Marathonbet.

No obstante, la noticia que ha sido sorprendente es el anuncio público de la capitanía del equipo para esta temporada, donde se ha cambiado completamente de jugadores respecto a la temporada anterior: en este caso Ricca, Adrián y Lacen han sido designado por el propio entrenador para esta funciones. Mucho se discutió la pasada temporada sobre la falta de carácter en el vestuario, y en este caso Muñiz ha designado a dichos jugadores.

El entrenador durante su comparecencia en la previa del partido ha destacado por encima de todo que "el escudo hay que defenderlo a muerte". Se muestra optimista y ve al equipo "preparado para competir: este es el objetivo principal del equipo". En relación a la categoría expresó que "ganar tres partidos en Segunda División no te asegura nada. Aquí no valen ni el escudo ni la marca de la camiseta ni el currículum ni la trayectoria de los últimos años".

Se ha dado a conocer este mediodía la primera convocatoria oficial para viajar a Lugo, donde se ha citado a veinte jugadores. Destaca la ausencia de Diego González e Iván Rodríguez por sanciones de la pasada temporada, así como la no comparecencia de Dani Pacheco, Haksabanovic e Iturra.

Equipo inexpugnable en casa

El CD Lugo, durante la semana, realizó un entrenamiento el lunes de unos setenta minutos de duración (calentamiento, rondos y ejercicios de posesión). El martes se ejercitó con doble sesión de trabajo (trabajo físico por la mañana y partidos por la tarde) donde la principal novedad fue la ausencia en el entreno de Carlos Pita que no estuvo a las órdenes de Javi López. No obstante, hoy en la última sesión realizada ha podido contar con todos sus jugadores de cara al compromiso de mañana.

En declaraciones realizadas el miércoles por Jona, delantero nacido en Málaga, expresó que en relación a los equipos que tiene que enfrentarse en casa que "estamos en nuestro campo y no vamos a regalarle nada a nadie. Sea el Málaga o sea cualquier otro equipo. Sabemos perfectamente que tenemos que tratarlos con todo el respeto del mundo, pero también queremos que nos traten con respeto a nosotros. A pesar de que sea el Málaga tenemos que ir a por el partido desde que pite el árbitro y que ellos noten eso".

Por otra parte, en la rueda de prensa previa al encuentro realizado hoy, el entrenador Javi López ha transmitido ilusión: "Empieza una nueva temporada que va a ser compleja por la cantidad de equipos importantes a los que nos vamos a enfrentar en la misma. Un equipo como el Lugo, que es orgulloso, va a dar mucho trabajo y buenas tardes de fútbol. Va a competir en esta liga tan importante y creo que lo va a hacer exitosamente". Con respecto al partido y el estado físico, indicó que "llegamos bien, prácticamente sin lesionados, que eso es lo importante". Respecto al rival, además, destacó que "es un muy buen equipo, uno de los equipos importantes, de los recién descendidos y por tanto con una plantilla importante. Cuentan con un buen bloque entrenado por un entrenador que sabe lo que es esta categoría, que ha conseguido un ascenso. A mí me parece un equipo, por nombres, importante y después me parece un bloque sólido. Por lo que ha demostrado en pretemporada es un equipo que no encaja mucho y que siempre está bien organizado."

Lista de convocados

CD Lugo (pendiente confirmación): Alberto Varo; Leuko, Vieira, J.Carlos, I.González, Seoane, J. Dongou, Iriome, Campillo, Juan Muñiz; Escriche, Sergio Gil, Lazo, Bernardo, Borja San Emeterio, Josete, J.Mejia, Jona, L.Ruíz.

Málaga CF: Munir, Andrés; Cifu, Luis Hernández, Abqar, Pau Torres, Ricca, Juan Carlos; Boulahroud, Recio, Lacen, N'Diaye, Adrián; Hicham, Mula, Ontiveros, Renato; Héctor, Blanco y Harper.

Posible once inicial