Setién: "Lo normal es que, si jugamos así, ganemos más que perdamos"

Quique Setién, entrenador del Real Betis, compareció ante los medios al término del encuentro que enfrentó a los heliopolitanos frente al Levante UD de Paco López. El encuentro, correspondiente a la primera jornada de LaLiga y que se disputó en el Benito Villamarín, se saldó con victoria visitante.

El míster reconoció que este no sería el único accidente que tendrían a lo largo de la temporada, a pesar de que vayan a trabajar para corregir errores. Este tampoco dejó pasar la oportunidad para hablar de la no utilización del VAR en una de las jugadas polémicas del partido: un posible penalti sobre Canales en la segunda mitad.

Superioridad verdiblanca

"Hemos hecho cosas mal, creo que hemos sido infinitamente superiores en todos los sentidos", afirmó Setién. En cuanto a la diferencia de estilos de juego que se vio sobre el campo, este dijo: "Es verdad que nos han hecho contras y jugadas aisladas cuando dejas tanto espacio. Esta es nuestra apuesta y probamos a hacer más daño con más claridad, con menos barullo de gente dentro del área. Perder es una opción, teníamos ilusión pero seguiremos por el equipo que llevamos".

De la misma manera, el técnico cántabro lamentó al falta de puntería: "Hemos generado 25 disparos a portería, es verdad que algunos con menos fortuna, pero hemos tenido llegadas, hemos recuperado allí. Hay cosas que podríamos haber acertado pero eso depende del acierto, no de hacer las cosas mejor o peor".

"Hemos tenido al rival encerrado en su área los once jugadores en muchos momentos y tienes que tener un punto de suerte, de inspiración y de calidad. Ellos de cinco han metido tres goles", añadió también el míster del Real Betis.

Setién cree que lo normal habría sido ver portería "con tantas veces que has metido al rival en su área y que generamos ocasiones". "Han tenido orden y nos han encontrado el punto. Hemos llegado por fuera, por dentro. Hemos tenido el control y total y absoluto del partido".

"El rival ha hecho daño en acciones aisladas. Esto siempre es una opción que pasen estas cosas. Lo normal es que si jugamos así ganemos más que perdamos. El equipo está bien mentalmente y esto lo vamos a superar sin ningún tipo de problemas", dijo Setién, consciente de que el Levante supo jugar su partido,

Sin noticias del VAR

"Lo del VAR no entiendo cómo puede pasar habiendo tantos árbitros, porque he estado viendo la jugada ahora con detenimiento, y a mí me parece de penalti", fueron las primeras declaraciones de Setién sobre el posible penalti sobre Canales.

Este cree que se podía ver "perfectamente en las imágenes". "Que no lo hayan visto ellos porque no lo hayan considerado tan grave. Hay contacto, no hay intención de tocar la pelota y es una jugada revisable". A pesar de que Setién entender "los errores", cree que lo tendrían que haber revisado, "al menos que el árbitro hubiera ido a verla otra vez como mínimo".

Al mismo tiempo, añadió: "Hay algunas acciones que por qué en el minuto uno jugadores que se marchan solos no se les amonesta y que en el 70 sí sea tarjeta y en el 10 no. Esto es algo que pasa en todos los partidos y me gustaría que algún árbitro me lo explicara con detenimiento".

"Ni me miró el árbitro. No está por el diálogo", dijo Setién sobre el árbitro. De una u otra forma, este tiene claro lo que vio: "Igual yo también soy partidista pero me gustaría que viera la acción en la televisión, hay contacto evidente, no hay intención de jugar y es como mínimo revisable. Ya que lo tenemos ahí, que lo hubiera visto".