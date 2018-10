Álex Fernández: "Eran vitales los tres puntos"

Alex Fernández era el autor del primer gol en el encuentro que alzaba el telón de la temporada 18/19 y se mostraba ante los medios contento con los primeros tres puntos logrados en casa. “Muy feliz por la manera en la que hemos empezado. Eran vitales los tres puntos, lo sabíamos y una vez más el equipo ha dado un nivel muy alto. Ha demostrado que aunque traiga gente nueva nos adaptamos todos al estilo y luchamos por y para el club”. Respecto al gol añadía. “Muy feliz, se lo he podido dedicar a mi mujer, que estamos esperando un niño y contento, con ganas de hacer más cosas en el Cádiz”.

Hablando sobre el equipo rival afirmaba. “El Almería ha demostrado que tiene gente joven y debe ir poco a poco pero sabe jugar bien, nos ha complicado el partido pero creo que el resultado es justo”.

Por último opinaba sobre el estilo de juego del equipo. “Lo he dicho muchas veces, el que piense que el míster es solo defensivo se equivoca. Lo primero que mira es no encajar goles pero tiene una idea acertada de lo que es la segunda división”.

El otro jugador que hablaba para los medios era el mediapunta Ager Aketxe, en su segunda etapa en el equipo gaditano. “Muy contento por comenzar ganando y dejar la portería a cero, las sensaciones han sido muy buenas para ser el primer partido de la temporada. Hemos tenido mucho trabajo, estuvimos bien, muy sólidos y concediendo muy pocas ocasiones, aunque al final nos ha tocado sufrir un poco.”

Le preguntaron sobre sus faltas al borde del área y contestaba con una sonrisa. “Ya, estaba esperando pero bueno, no pasa nada”.

Para finalizar comentaba su conexión con los mediocentros. “Son dos jugadores a los que les gusta el buen trato de balón, el míster también me ha pedido eso, que baje a recibir. Me he encontrado cómodo y a gusto”.