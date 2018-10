Paco López: "La fuerza nuestra es el colectivo, esa tiene que ser nuestra idea"

Paco López quiso destacar en la rueda de prensa tras finalizar el primer partido de LaLiga, que el trabajo en equipo es lo más importante y tienen que permanecer unidos para que los resultados sean los deseados. “La fuerza nuestra es el colectivo, esa tiene que ser nuestra idea”. “Si no hay un trabajo de todos sería imposible” destacó el técnico granota.

También resaltó la importancia del primer rival en LaLiga; “Es un equipo al que es muy difícil quitarle la pelota, te generan líneas de pase, pero me quito el sombrero delante de mis jugadores” se sinceró Paco López.

“Sabíamos que podíamos tener posibilidades y hemos tenido eficacia”, comentó incidiendo en la relevancia del triunfo ante los béticos. “Teníamos el camino marcado de la temporada pasada, el equipo ha dado la misma sensación porque estaba convencido de que seríamos valientes y solidarios. Si a nivel táctico, físico y mental el equipo está fuerte, se demuestra. Nosotros intentamos que el grupo esté bien a todos los niveles. Así ha sido porque tenemos una gran capacidad de esfuerzo”, concretó sobre el gran trabajo realizado en las tierras andaluzas.

El técnico del conjunto granota ha destacado el primer gol de Morales, pero dándole mucha importancia al trabajo colectivo, “Es una evidencia que ha sido fantástico, pero ya nos tiene acostumbrados. Intento no personalizar, aunque reconozco que es un gran tanto, pero si detrás no hay un gran trabajo, es difícil que las individualidades aparezcan. Me gustaría seguir resaltando la virtud del equipo, que es el trabajo de todos”.

Un Levante UD que ha comenzado la temporada como finalizó la anterior, con muy buenas sensaciones y aprovechando todas las ocasiones, la eficacia es una de las claves del equipo de Paco López para conseguir estos magníficos resultados. El próximo encuentro para los de Paco López será en el Ciutat de València ante el Real Club Celta de Vigo.