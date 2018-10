Uno por uno del Real Madrid: en busca de mayor seguridad defensiva

"Los delanteros ganan partidos, pero las defensas ganan campeonatos". Una frase pronunciada hace años que se ha convertido en uno de los tópicos que inundan el mundo del fútbol, pero uno de los que más peso tienen en la actualidad. Este tópico deberá aplicarlo el Real Madrid este año más que nunca después de la marcha de Cristiano Ronaldo. El conjunto blanco ha perdido capacidad goleadora y en esta temporada ganará mucha más importancia el poder dejar la portería a cero en una gran parte de los partidos. Para ello, cuenta con defensas de primer nivel, pero que no han dado muestras de seguridad tanto en el partido de Supercopa como en las últimas campañas. Es el momento de subir un peldaño defensivamente.

Sergio Ramos

El capitán volverá a ser el alma mater del equipo madridista. La garra y el coraje que caractriza al Madrid personificado en una persona. Llega a esta temporada en una madurez plena, pero en el partido ante el Atlético de Madrid dio muestras de inseguridad impropias de un jugador de de su nivel. Errores que podrían corresponder a algo normal en plena pretemporada, pero que debe subsanar y evitar relajaciones. Por sus pies y cabeza pasan gran parte de las opciones de títulos de este año.

Varane

El central galo se encuentra en el mejor momento de su carrera. Viene de ganar el Mundial liderando a la defensa más segura de todo el campeonato. Ha pasado la juventud y ahora es considerado como uno de los mejores centrales del mundo, llegando a entrar incluso en quinielas de aspirantes al Balón de Oro. El de la Supercopa era su primer partido de la temporada y se notó. Cuando adquiera el tono físico será uno de los jugadores más importantes de la plantilla.

Carvajal

Será el primer año que se someta a una competencia extrema. Deberá mostrar su mejor nivel y no relajarse si no quiere que Odriozola le quite el puesto. Si está al cien por cien, es uno de los mejores laterales derechos del mundo. Velocidad y sacrificio al servicio de la banda madridista.

Marcelo

En un año en el que la defensa deberá ganar peso, el brasileño está obligado a mejorar sus prestaciones defensivas. Cuando pasa de mediocampo, es innegable que es el lateral con más calidad que existe. Su importancia en ataque es comparable con la de cualquier delantero o centrocampista. El único lunar que debe borrar es el de la defensa. Vigilar su espalda es la tarea pendiente.

Marcelo celebra un gol contra el Eibar/ Foto: Vavel

Nacho

El comodín perfecto. Llega a esta temporada después de una campaña en la que fue uno de los defensas más importantes. Jugó mucho más minutos de los esperados debido a las lesiones. Siempre está disponible y no solo cumple bien, si no que lo hace de manera sobresaliente. Este año podría dejar de ser el relevo para los laterales y centrarse solo en el puesto de defensa central. Un seguro absoluto.

Odriozola

Uno de los pocos fichajes y de los cambios en la zona trasera del equipo. Ha subido el nivel de la defensa considerablemente y está en condiciones de disputar el puesto de titular. En pretemporada ha dejado grandes sensaciones con su llegada y profundidad. Esa velociad también le ayuda a llegar a defender y tapar a los extremos rivales. Al más mínimo descuido de Carvajal, está más que preparado para dar el zarpazo a la titularidad.

Vallejo

La gran incógnita. Si las lesiones empiezan a respetarle, tiene el puesto de cuarto central asegurado. Le falta ritmo y contundencia, pero tiene la juventud suficiente como para mejorar. Con pocos minutos disputados esta pretemporada ya ha tenido la primera lesión. El club puede llegar a plantearse un fichaje de otro central si no consigue superar sus problemas físicos.

Vallejo en el partido en el que debutó con el Real Madrid/ Foto: Vavel

Reguilón

Tras la cesión de Theo, la solución estaba en casa. Ha sido una de las revelaciones de la pretemporada blanca y ha llamado la atención de Lopetegui. No ha desentonado para nada cuando ha salido y ha mostrado capacidad para jugar con el primer equipo. Recambio de garantías para cuando Marcelo no esté disponible. Un lateral ofensivo muy del estilo del Real Madrid que cumple de sobra en parcela defensiva.