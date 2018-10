El Partidazo Villarreal - Real Sociedad: lo duro que es lograr una victoria en territorio submarino

A todos los equipos deportivos se les atragantan algunos estadios rivales más que otros, llegando a ser un calvario visitar el fin de semana dicho terreno de juego. Al FC Barcelona por ejemplo, Anoeta se le queda grande. Ese ambiente salvaje al que se ve sometido desde el minuto uno le hace recogerse de hombros e intimidarse ante tal escenario. Es más, desde el ascenso de la Real Sociedad a la máxima categoría del fútbol nacional, el conjunto catalán tan solo ha podido lograr la victoria en dos ocasiones de diez totales (repartidas entre liga y copa), unos números que sin duda muestran el fuerte casi inexpugnable que supone el de San Sebastián para los blaugranas.

Como bien he dicho antes, esto les sucede a todos los equipos, y la Real Sociedad no iba a ser menos. En el caso del club txuri urdin, el Estadio de la Cerámica (antiguamente conocido como El Madrigal) supone un muro contra el que la mayoría de ocasiones acaba chocándose. Es más, antes de ponerme a escribir el artículo, me ha sido difícil recordar la última victoria conseguida por parte de la Real. Pero tras profundizar e investigar un poco acerca de los últimos encuentros, he dado con el partido: 16 de enero de 2014, 1/8 de final de la Copa del Rey, partido de vuelta.

El partido en cuestión

La Real arribaba a Castellón con los deberos bastante bien hechos, ya que en la ida en Anoeta supo acabar con un buen empate a cero, con lo que tan solo lograr un gol en Vila-Real supondría un gran logro. El partido se vivió hace cuatro años, con lo que la alineación txuri urdin no es ni un espejismo de lo que hay hoy en día en las filas txuri urdines.

Este fue el once titular aquel día: Eñaut Zubikarai bajo palos; Carlos Martínez, Iñigo Martínez, Ion Ansotegi y José Ángel “Cote” en la zaga; centro del campo para Jon Gaztañaga, Gorka Elustondo y Javi Ros; y por último, Xabi Prieto, Haris Seferovic y “Chory” Castro en ataque. Hoy en día, ninguno de ellos sigue en la Real Sociedad, un dato bastante sorprendente. También, destacar que saltarían al terreno de juego en el segundo tiempo Antoine Griezmann (quien daba sus últimos coletazos en el club que le había formado antes de hacer la maleta e irse al Atlético de Madrid en verano), Carlos Vela y David Zurutuza (único superviviente en el equipo actual de todos los anteriormente mencionados).

Y para datos sorprendentes tenemos al goleador del partido: Javi Ros. El canterano que nunca llegó a despuntar del todo con el conjunto donostiarra y que por ende salió de la capital guipuzcoana en busca de seguir formándose como futbolista y como persona. Actualmente, milita en el Real Zaragoza y es el capitán del equipo, llevando a las espaldas el dorsal número 10, lo que releva el peso y la importancia de este en el club.

El partido en sí fue bastante brusco. Sin arriesgar demasiado, en pos de lograr el gol que diese el pase a los 1/4 de final. La Real golpeó primero y eso obligó al Villarreal a tomar cartas en el asunto y reaccionar para lograr la remontada, aunque esta nunca llegó. Incluso falló un penalti el jugador del submarino amarillo Jeremy Perbet.

La temporada 2013-14 de la Real Sociedad

Tras un año en el que se había logrado la inmejorable cuarta plaza (la cual te otorga poder disputar la previa de la UEFA Champions League, eliminatoria que la Real pasó ante el Olympique de Lyon), la Real tenía delante de sí una bonita oportunidad de hacer una gran temporada. Y aunque la temporada no fue la esperada, dejó un buen sabor de boca: en la fase de grupos de la Champions tan solo se logró un empate; en liga se llegó a un buen séptimo puesto (lo que ofrece superar tres previas para estar en la fase de grupos de Europa League, aunque la Real no superó ni la primera eliminatoria) y Copa del Rey se llegó a unas meritorias semifinales contra el FC Barcelona (las cuales fueron bastante polémicas debidas al arbitraje que hubo).

Tras este breve resumen de la temporada, pasemos al plantel titular de Jagoba Arrasate: Claudio Bravo en la meta; Alberto De la Bella, Iñigo Martínez, Mikel González y Carlos Martínez en la línea defensiva; Markel Bergara, Rubén Pardo y Xabi Prieto en el centro del terreno de juego; y arriba, Antoine Griezmann, Imanol Agirretxe y Carlos Vela. Exceptuando la baja de Asier Illarramendi (el cual se fue al Real Madrid el verano anterior), la plantilla que llegó a disputar la Champions fue esta, lo cual supone un verdadero logro, teniendo en cuenta que todos, excepto Bravo, De la Bella y Vela, eran canteranos sacados del mismísimo Zubieta. Sin duda, una de las mejores cosechas de potrillos vista.

La paupérrima media del Siglo XXI

Como bien se ha comentado antes, La Cerámica (o el antiguo Madrigal) nunca ha sido que se le haya dado especialmente bien a la Real. Desde el año 2000, han disputado 17 partidos en el estadio de Vila-Real, repartidos entre copa y liga, y este es el balance de victorias/empates/derrotas: cuatro encuentros vencidos por la Real por ocho del submarino amarillo y cinco empates.

Es importante empezar la liga con buen pie, y la pretemporada efectuada por el conjunto dirigido por Garitano no ha ayudado en absoluto a disipar las dudas que hay respecto al juego del equipo, con lo que un buen resultado en el Estadio de la Cerámica ayudaría a poco a poco ir confiando cada vez más y más en el técnico bergatarra. Además de que hay que sumarle las prácticamente posibles bajas con las que el equipo txuri urdin podría llegar a Vila-Real, ya que Miguel Ángel Moyá es baja segura y Adnan Januzaj es sería duda, con lo que Garitano tendrá que improvisar a falta de ese tercer fichaje (presumiblemente un mediapunta o un extremo) que aún está por llegar a Anoeta.