Previa Villarreal CF - Real Sociedad: Estreno liguero y debut de Garitano

La Real y Asier Garitano se estrenan en La Liga. Los realistas debutan frente al Villarreal en La Cerámica, un estadio complicado para puntuar, donde aprieta la afición y el equipo local se hace fuerte. El Villarreal esta temporada jugará en Europa League, y ha fichado a varios futbolistas de nivel como la vuelta del delantero barcelonés, Gerard Moreno, el fichaje estrella y exótico de Ekambi, que quiere hacer olvidar a Bakambu con sus goles.

Además, se ha reforzado con Funes Mori para el centro de la zaga del Everton, ha vuelto el hijo pródigo Santi Cazorla para dar un salto de calidad a la plantilla, y volvió tras su cesión al Alavés Pedraza. Ha llegado a última hora Carlos Bacca procedente del Milán, el año pasado ya jugó en el Villarreal.

Sin embargo, los realistas mantienen el bloque de la temporada pasada, con la excepción de las bajas de Sergio Canales, una salida sensible y refuerzo para un rival directo el Betis, y se retiró su capitán, leyenda y jugador más técnico Xabi Prieto. Para paliar esas salidas, el equipo de Garitano, que debuta con el equipo más deseado por él para entrenar al ser guipuzcoano, ha fichado a Merino en el centro del campo, y ha subido al primer equipo a Sangalli y Merquelanz, dos jugadores diferentes, el primero más técnico e intenso jugando de interior o en banda, y el segundo más vertical, juego directo y desborde.

Empezar ganando en su estadio

Javi Calleja sigue continuando en el banquillo del submarino amarillo. Tras la destitución de Escribá por malos resultados y crisis en el juego, el ex jugador del club castellonense y actual entrenador, quiere empezar ganando en Liga. Además, jugar en casa es un punto a favor, delante de su afición, sumando los primeros tres puntos de la temporada.

Los jugadores del Villarreal, están ante un año exigente e intenso, al disputar tres competiciones y por eso se han reforzado en varias posiciones, para tener una plantilla larga de 29 jugadores. Contra la Real es obligatorio puntuar y ser regulares, siempre comenzar ganando da un plus de motivación y sube la autoestima al equipo. Será un duelo igualado y complicado, pero deben puntuar como mínimo en La Cerámica para clasificarse un año más a Europa.

Puntuar fuera de casa

Los realistas buscaran estrenarse en la primera jornada puntuando. La llegada de Asier Garitano al banquillo, y las altas de Merino y Theo dan un salto de calidad para pelear por objetivos europeos. La renovación de Oyarzabal, y la continuidad de jugadores importantes como Willian José, Illarramendi y Héctor Moreno entre otros, hace tener una plantilla de nivel para volver a jugar en Europa.

La única duda de Garitano será quién juege en la pareja de centrales, si apostar por Llorente y Moreno, y Navas en el banquillo o introducir a andaluz en el once. Theo, el último fichaje txuri urdin y el central mexicano parecen titulares indiscutibles. En el centro no hay dudas, formarán doble pivote Illarra y Merino, pero la baja de Januzaj por lesión y la más probable de Juanmi será el único contratiempo. En definitiva, jugará Oyarzabal en una banda, Zurutuza de mediapunta y Sangalli presenta candidatura por su pretemporada, y ser versátil. Es clave sacar un resultado positivo en La Cerámica para recuperar la ilusión en el equipo, y tener más confianza.

Precedentes

La Real no tiene un buen recuerdo del Estadio de La Cerámica. Los realistas no ganan en feudo castellonense desde el 2006 en Liga, y desde 2014 en Copa del Rey. En total se han enfrentado en 17 ocasiones en el estadio del Villarreal, con tan sólo cuatro victorias txuri urdin, ocho derrotas y cinco empates.

Declaraciones de los entrenadores

Javier Calleja espera a un Villarreal "atrevido y valiente", su filosofía es un equipo "llevando la iniciativa del juego en su casa, dominador en todas las facetas, que busque marcar goles. Un equipo que ilusione, que gane y juegue bien al fútbol"

Asier Garitano ha hablado en rueda de prensa previa al encuentro contra el Villarreal. El técnico de Bergara se ha referido al club castellonense: "Es un equipo que tiene una idea definida desde hace tiempo. Vienen de hacer una gran temporada, están en Europa, y nosotros sólo nos podemos centrar en potenciar lo nuestro y competir para debilitar algunas cosas del Villarreal. Nuestro objetivo es ese", concretó el bergaratarra.

El entrenador realista confía en su plantilla y quiere dar un cambio de esquema a la Real en su primera temporada. Pero el técnico de Bergara no ha dado pistas sobre su once y cómo jugará: "He utilizado la pretemporada para ver diferentes situaciones de partidos, para estar preparados. Cada partido será diferente, no tendrá nada que ver con el anterior. Sé como vamos a jugar, hacia donde queremos llevar el partido del Villarreal, pero no lo voy a decir", ha sentenciado.

Convocatorias

Javier Calleja y el club no han facilitado a los medios la convocatoria. Se publicará en breves.

La Real ha dado a conocer la lista de convocados para viajar a Castellón. La expedición tomará salida hoy desde Hondarribia con destino a la ciudad castellonense. Los primeros descartes de Asier Garitano son Gorosabel, De la Bella, Merquelanz y Agirretxe, la más sorprendente es la del lateral catalán que esta temporada tiene a Theo y Kevin de competencia y no cuenta para el técnico de Bergara. Moyá es baja por lesión, y finalmente Juanmi ha entrado en la convocatoria, y Raúl Navas es baja por lesión.

La convocatoria la forman los siguientes 18 jugadores: Rulli, Zubiaurre; Zaldua, Llorente, Héctor Moreno, Theo, Aritz, Kevin Rodrigues; Merino, Illarra, Zubeldia, Pardo, Sangalli, Zurutuza; Juanmi, Oyarzabal, Willian José y Bautista.

Alineaciones