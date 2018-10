Villarreal 1 vs 2 Real Sociedad: puntuaciones Real Sociedad, 1ª jornada de Liga Santander

Partido complicado en el Estadio de la Cerámica para la nueva Real de Garitano. Y no solo fue nueva por ser el debut oficial, también porque no usó ningún esquema que había usado durante la pretemporada. Optó por un rombo en la medular con Oyarzabal y Willian José arriba, en distintas alturas.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar).

Asier Garitano

8| Inteligente y rápido. No había hecho una buena pretemporada la Real, pero el once que sacó el míster de Bergara sorprendió aún más. No empezó bien pero Garitano realizó una dirección de campo espectacular acertando en todo lo que matizó, incluidos los cambios. Mucha confianza le va a dar esta victoria al de Bergara.

Rulli

8| Espléndido. Titular, por la lesión de Moyá, aunque quizás sea el elegido igualmente. Gran partido del argentino, realizando paradas de mucho mérito, bastante bien con los pies, blocando balones en vez de despejarlos y dando seguridad. Mucha mejoría, que probablemente tenga que ver con la llegada de Llopis al puesto de entrenador de porteros.

Zaldua

6| Intermitente partido de Joseba en su vuelta oficial a la Real. Falló en varios momentos importantes por colocación o precisión en el pase, pero también actuó bien en ataque, desbordando en ocasiones.

Llorente

7| Grandísimo encuentro del central madrileño. Rápido al corte y acertado en la salida de balón. Creó peligro por alto en las jugadas a balón de parado

Moreno

7| Notable actuación del mexicano. Siempre atento y contundente, estuvo a la altura del partido. En el gol local fue molestado por The y no tapó bien el disparo.

Zubeldia

6| Buen partido del mediocentro. Correcto en todos los aspectos y de menos a más como todos sus compañeros. Un cumplidor.

Theo

6| Estreno muy complicado para el lateral del Real Madrid aunque se le vio mejor con el paso de los minutos. No estuvo muy bien en ningún aspecto, pero principalmente falló en el posicionamiento defensivo. El gol de Gerard Moreno viene por el espacio que él deja, y además al llegar tarde, molesta a Moreno que estaba cubriendo el disparo. Anduvo listo en varias acciones para ganar tiempo y metros.

Pardo

6| Discreto. Realizó más trabajo oscuro que el que le toca. Recibr de espaldas le penaliza mucho, ya que su mayor virtud es la capacidad de ver el fútbol de cara y elegir bien así. Puede ser importante en el equipo si pasa a jugar de cara.

Illarramendi

7| Bien el capitán. Estuvo muy bien cubierto y acompañado por tantos compañeros en la medular y eso le libró de tanto esfuerzo defensivo. No se le vio en exceso en ataque, pero tapó bien su zona.

Merino

6| Debut oficial como realista que dejó destellos de lo que puede llegar a ser. La circulación de balón mejora, y sobre todo, acelera, cuando pasa por sus pies. Se le ve implicado, pero le falta aún rodaje y adaptación.

Oyarzabal

6| Bastante desaparecido. Marcó un gol legal que fue anulado, y poco más a parte de su trabajo incansable habitual. Fue sustituido al final con molestias.

Willian José

7| Pim, pam, pum. Pocos toques, pero gol. El brasileño sigue con gol, para alegría de toda la afición realista. Pese a no resaltar tanto con este estilo de juego, el brasileño estuvo al acecho y aprovechó a las mil maravillas el grotesco error de Funes Mori para fusilar a Asenjo.

Zurutuza

6| Entró por Merino a la hora de partido. El equipo mejoró bastante con él enseguida, hasta que marcó Juanmi, y la Real replegó más.

Juanmi

8| Simplemente, el mejor suplente posible, elevado al cuadrado por la llegada de Garitano, que le beneficia y mucho. Golazo oportunísimo para adelantar a la Real tras fallo garrafal de la defensa local. Es vital para la Real.

Aritz

S.C.| Entró por Oyarzabal en un cambio claramente defensivo.