Kondogbia vs Rodrigo: potencia controlada a disposición del equipo

Valencia CF vs Atlético de Madrid es sinónimo de una rivalidad histórica entre dos de las entidades más laureadas del fútbol español. Actualmente ambas escuadras son los máximos rivales para derribar el duopolio formado por el Real Madrid y FC Barcelona -y ahora todavía más que el conjunto de Mestalla ha vuelto a la UEFA Champions League-.

Los dos clubes, con sus entrenadores a la cabeza, se respetan mucho mutuamente, siendo numerosas las muestras recíprocas de admiración y reconocimiento por el rival. Entre muchas de las similitudes que guardan, está el sistema táctico configurado por un 1-4-4-2, siendo el auténtico motor del equipo el centro del campo.

En el caso de los blanquinegros, el gran salto de calidad respecto a años anteriores es fácilmente reconocible por el nombre de Geoffrey Kondogbia. Mientras que para los rojiblancos (a pesar de ser un recién llegado), Rodrigo Hernández está justificando con nota su fichaje este verano, teniendo el reto de suplir una auténtica leyenda colchonera: Gabi Fernández -1 Liga, 1 Copa, 1 Supercopa de España, 2 Europa League y 1 Supercopa de Europa-.

En primer lugar, por parte del francés, su temporada como ché no ha podido ser mejor. Desde el primer día que pisó València se respiraba una aura especial que él mismo, a base de trabajo duro, se encargó de trasladar a los terrenos de juegos. Compenetrado a la perfección con el capitán valencianista, Dani Parejo, Kondogbia desplegó una exhibición de poderío físico, técnico y táctico al cual supo adornar con la llegada necesaria para anotar cuatro goles (siendo su máxima cifra goleadora de su carrera). Así pues, al final de la temporada se erigió como uno de los máximos culpables de la metamorfosis valencianista en una sola temporada y volver de ese modo, a la máxima competición europea.

Gráfica comparativa entre Kondogbia y Rodrigo. Fuente: laliga.es

Por parte de Rodrigo, no es menos meritoria la campaña que cuajó en las filas del Villarreal CF. Si antes mencionábamos que ha sido elegido como el futuro del medio del campo del Atlético, debemos destacar que ya tiene experiencia suplir a la perfección a figuras de gran importancia de su club. Esto se debe a que el "14" colchonero consiguió que en el Estadio de la Cerámica no echarán tanto de menos a un pesado pesado como Bruno Soriano. Su extraordinaria lectura del juego le permitieron destacar de forma sobresaliente en apartados tan cruciales para el colectivo como el posicionamiento, anticipación y recuperación del esférico. Además, el salto de equipo no se le ha notado en absoluto y en la Supercopa de Europa frente al Real Madrid demostró estar totalmente adaptado al sistema de Simeone.

Por tanto, en un duelo tan igualado como el que se espera para la primera jornada (tal y como demostraron la campaña pasada), dominar el centro del campo se espera que sea vital para alzarse con una victoria que significaría un gran aliento moral para el vencedor.