Simone Zaza deja huella en el valencianismo

De buen seguro el año 2016 no será bien recordado ni por el Valencia CF ni por Simone Zaza. Por parte de los valencianistas, supuso un agónico trámite por Liga de Campeones para acabar siendo el duodécimo en el campeonato doméstico. Además, el cambio de temporada no hizo más que empeorar con la experiencia en los banquillos de Ayestarán y Prandelli.

Por parte del jugador, todo el mundo recuerdo su desafortunado penalti con Italia en la Eurocopa de ese verano y de la misma forma, su paso por la Premier League con el West Ham no hizo sino empeorar su situación, ya que no vio puerta y no gozaba de los minutos deseados.

En esta atmósfera de contratiempos y pesimismo se cruzaron los caminos de ambos, cristalizándose un fichaje en el mercado de invierno cuando más oscuro lucía el horizonte por Mestalla. Así pues es digno de recordar que, en aquel entonces, tras las dimisiones de Prandelli y Suso García Pitarch, las posibilidades de reforzar el ya equipo de Voro eran realmente limitadas.

No obstante, ambas partes pusieron de su parte para que se cerrara un acuerdo con la Juventus, a quien se le debía pagar una elevada suma de dinero: 16 millones más variables en función de partidos jugados y confirmación de permanencia.

De esta manera la historia citará que el máximo goleador italiano del Valencia CF hasta la fecha debutó un 21 de enero de 2017 en el Estadio de la Cerámica con un marcador final de 0-2 (siendo a la vez el debut goleador de Carlos Soler con el primer equipo).

Tras esto, el delantero transalpino cuajó seis goles -de los veinte en total- que ayudaron en gran medida a que el equipo no descendiera, marcando goles tan importantes como los logrados en las importantes victorias frente al Athletic Club, Real Madrid o Granada.

Sin embargo, más allá de los tantos conseguidos, Simone dejó su seña de indentidad en la ciudad del Turia por su carácter, entrega y garra. Sobretodo bajo el mando de Voro, Zaza sobresalió en un equipo sin alma y por eso se ganó a la grada desde el primer momento.

A pesar de ello, la llegada del proyecto de Marcelino García Toral elevó exponencialmente las exigencias del colectivo. A final de cuentas fue el delantero que menos goles consiguió tras Rodrigo Moreno y Santi Mina y los problemas para aceptar el rol de suplente precipitaron que no tuvieran cabida en la actual campaña (más si cabe con las incorporaciones de Michy Batshuayi y Kevin Gameiro).

Por todo eso y mucho más, el ariete italiano será recordado en mayor parte por todas las cosas positivas que aportó, teniendo el indudable honor de ser partícipe de la chispa que consiguió encender la mascletá del resurgir valencianista.