Previa Athletic Club – CD Leganés: generar ilusión

Nueva temporada, nueva vida, nuevas ilusiones. El pasado viernes arrancó en Girona la nueva temporada de la Liga Española. Una primera jornada que acabará el próximo lunes a las 22:00 en San Mamés en un duelo de recién llegados.

Los leones debutaran en la competición liguera esta temporada, algo extraño por otra parte, porque lo habitual era que jugara alguna previa europea, con el Toto Berizzo al mando de las operaciones, con el objetivo de volver a pisar esta campaña los puestos de privilegio.

Los madrileños también estrenan entrenador en este arranque de Liga. Mauricio Pellegrino, ya ex entrenador del Southampton, coge el mando de un conjunto pepinero que espera pasar un año tranquilo, y si no tranquilo, al menos tan bueno como el pasado, para ir asentándose en la categoría y empezar a mirar cotas más altas.

Pretemporada de altibajos

El Athletic se enfrenta a su primer partido en casa de la temporada con una pretemporada un tanto irregular, con partidos en los que ha dejado una imagen muy satisfactoria, y otros en los que ha dejado tan mala sensación como la temporada pasada. Así las cosas los leones acabaron con cinco victorias, cuatro derrotas y un empate.

Sí que es cierto que los resultados son engañosos, pues de esas cinco victorias, una fue en la tanda de penaltis frente a la Fiorentina, y una de las derrotas, también fue en la tanda de penaltis, frente al Mainz. Victorias frente a Barakaldo, Amorebieta, Real Sociedad y Augsburg. Derrotas frente a Fulham, ADO den Haag y Hannover 96. El otro empate fue frente al Duisburg.

A la Liga sin perder

El Leganés, por su parte, se presentará en San Mamés sin haber conocido la derrota en la corta pretemporada que ha realizado. Los de Pellegrino sumaron tres empates y dos victorias en su periplo por España, y la visita a Olympiakos. Los pepineros sumaron dos victorias en los dos últimos compromisos de la temporada, frente a Rayo Vallecano y Real Zaragoza.

Los tres empates con los que los de Pellegrino arrancó la temporada, un empate sin goles frente al Alcorcón, y dos empates idénticos 1-1 frente a Alcorcón y Alavés son los resultados que los pepineros han sacado en la pretemporada antes de visitar Bilbao.

San Mamés, primera alegría pepinera en Primera

Si bien es cierto que el bagaje de partidos en San Mamés del equipo madrileño, pues no ha conseguido hacerse con los tres puntos en ninguna de las dos visitas realizadas, la primera que realizó a la Catedral del Futbol le sirvió para mantenerse matemáticamente en Primera División. Los entrenados por Asier Garitano fueron capaces de empatar el tanto inicial de Aduriz por medio de Alexander Szymanowski y conseguir la permanencia.

En la segunda visita, la de la pasada temporada, no pudieron hacer demasiado. Un Athletic que no venía haciendo las cosas bien se adelantó muy pronto por medio de Raúl García tras centro desde la derecha, y no solo eso, sino que antes del minuto 20, de nuevo el navarro puso tierra de por medio al rematar un balón suelto que supuso el definitivo 2-0.

Primer partido, primeras bajas

El primer partido de Liga para los dos equipos supone también el primer encuentro que jugadores de ambos equipos podrían perderse por lesión. Berizzo no contará ni con Iñigo Martínez ni con Iago Herrerín, ambos lesionados, por lo que es probable que se vea un doble debut en el Athletic, el de Alex Remiro, y el de Peru Nolaskoain.

Pellegrino, por su parte, tiene la duda de Alexander Szymanovski, por lo que también es probable que alguno de los fichajes realizados por el conjunto madrileño se estrene en la liga con la camiseta del Leganés.

