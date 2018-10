Rubi: "Ellos tuvieron aproximaciones menos peligrosas que las nuestras"

Después del empate del Espanyol ante el Celta en la primera jornada de la Liga su entrenador habló ante los medios y dejó sus sensaciones sobre este arranque liguero.

Rubi valoró el partido y felicitó a su equipo por el esfuerzo: “Ha habido alternancia en el juego y se ha de valorar el trabajo de los jugadores, el esfuerzo que han hecho ha sido grande. Pienso que el resultado es justo, pero la sensación es que ellos tuvieron aproximaciones menos peligrosas que nuestras ocasiones". También las condiciones climatológicas fueron protagonistas. "El calor era importante, fue competido el partido, y como equipo lo dimos todo”.

El técnico valoró las ideas que ha intentado implantar en el juego del equipo: “Se han visto jugadas trenzadas que fueron bonitas. Roca ha tenido más protagonismo y se ha visto la idea de juego. Tampoco hemos sufrido en defensa, salvo alguna jugada, aunque es verdad que nos faltó claridad en el tramo final, pero es lo más difícil de conseguir”.

El de Vilassar de Mar fue preguntado por los cambios ya que parecía que con ellos quería llevarse algo más que un punto: “Quise darle aire fresco, darle verticalidad con Hernán y Sergio García para ser uno más en medio. Los cambios fueron bien. Ambos pudieron marcar. Recuerdo varias jugadas de Sergio con un tiro lejano. Hacía rato que no llegábamos, y con ellos lo conseguimos”.

Alabó a uno de los jugadores llamados a ser importantes esta campaña, Sergi Darder aunque le pidió más: “Cuando el balón pasa por él pasan cosas. Se nos abre la luz en ataque. Es fundamental que se exija. Ha estado correcto, pero puede hacerlo mejor. Es especial. No le dejaré que se relaje, quiero que dé el máximo. El Espanyol genera con él, tiene hambre y quiere hacer una buena temporada”.

El entrenador perico dio su punto de vista sobre el dominio del juego y las ocasiones: “Hasta el minuto 5 ambos estuvimos más imprecisos, hasta el 20 estuvieron ellos mejor, pero fuimos creciendo y marcamos en un momento clave. Salimos muy bien en la segunda parte, tuvimos mala suerte al encajar el gol. Luego el Celta tuvo su momento. No sufrí”.

Por último, respondió sobre los pitos a Borja Iglesias: “No lo he hablado con él. Somos profesionales. En su día no quedó contento con él. Es una persona y un jugador excepcional. Entendió que con nosotros tendría más opciones y cualquier persona lo habría hecho”.