La pizarra de Valverde: prueba superada y tres puntos en el bolsillo

El FC Barcelona pasó, y con nota, el primer examen liguero. Los de Ernesto Valverde tuvieron un partido complicado contra un Deportivo Alavés muy firme. Barça y Alavés saltaron al campo con diferentes tácticas y fue un pulso mano a mano: los azulgranas confiaron en su clásico 4-3-3 de la era Pep Guardiola mientras que los de Abelardo salieron con un 4-5-1 con Sobrino en la punta de ataque. Valverde dio confianza a Nélson Semedo en la defensa sin querer renunciar a Sergi Roberto, que jugó en el medio del campo, en su posición natural. Una primera parte muy discreta del de Reus que, aunque no falló, tampoco hizo grandes jugadas.

El duelo Semedo-Ibai Gómez con Duarte como carrilero por el lado derecho estuvo bastante empatado. Por el lado izquierdo, Jordi Alba fue muy contundente tanto en la defensa como a la hora de invadir el campo blanquiazul. El primer tridente del FC Barcelona lo completó Ousmane Dembélé para sorpresa de muchos, que jugó por la izquierda ganando la espalda a Laguardia en numerosas ocasiones.

Marc-André ter Stegen, Gerard Piqué, Samuel Umtiti, Jordi Alba, Rakitic, Sergio Busquets, Leo Messi y Luis Suárez fueron los indiscutibles de un XI titular en el que no estuvo ninguno de los fichajes de este verano del FC Barcelona. Los primeros 45 minutos terminaron con empate a cero. Los de Abelardo supieron aguantar el 4-3-3 culé buscando contraataques a cargo de Rubén Sobrino que no dieron fruto. A destacar, una acción del portero alemán en un uno contra uno que resolvió con un toque a lo Panenka. Ernesto Valverde salió con el siguiente XI:

Al empezar la segunda mitad, el Txingurri movió la primera ficha: Coutinho entro para sustituir a Nélson Semedo. Sin embrago, el 4-3-3 inicial no se movió. El futbolista brasileño se situó en el centro del campo, por la derecha y, Sergi Roberto, el jugador que estaba ocupando esa posición, bajó a la línea defensiva para ocupar la posición de lateral derecho. La defensa culé se fortaleció y los chicos de Abelardo a penas podían con sus piernas.

No podía ser otro que Leo Messi quien abriera la lata. Después de un disparo de falta en la primera parte que terminó en el larguero, lo volvió a intentar, esta vez con un lanzamiento raso que la barrera no predijo. Ninguno de los futbolistas del Alavés supo reaccionar a tiempo y la pelota entró. Significó el gol 6.000 del Barça en el campeonato de liga.

Leo Messi celebrando el gol 6.000 del FC Barcelona en Liga. Foto: Tomás Rubia, VAVEL.com

El dibujo táctico del FC Barcelona cambió con la entrada de Arthur en el terreno de juego. El nuevo 8 del Barça sentó a Dembélé en el banquillo y Ernesto Valverde dibujó entonces un 4-4-2 con un rombo en el medio del campo. Coutinho no tardó en subir a las líneas delanteras poco después y hizo su labor de interior para dar juego desde las bandas y dejar espacio a Messi y Suárez, quien no tuvo su día contra el Alavés.El mismo Philippe Coutinho fue el segundo goleador de la noche. El nuevo dorsal 7 culminó una preciosa jugada individual con un disparo desde dentro del área de Fernando Pacheco, que no logró parar el balón.

El tercer y último cambio del Barça también fue en el centro del campo. Arturo Vidal sustituyó a Sergio Busquets, un cambió que ofensivo que hizo retrasar las posiciones de Rakitic y Arthur. Arturo Vidal hizo la tarea de Paulinho de la pasada temporada tomando el rol de mediapunta cuando fue necesario.

A los fichajes que no se pudieron ver fueron al goleador del Trofeo Joan Gamper, Malcom, y al ex del Sevilla Clement Lenglet. Ambos tendrán que esperar a la próxima oportunidad frente al Valladolid en la segunda jornada de la Liga Santander. El pequeño de los Alcántara tampoco tuvo sus minutos y queda por ver que pasará con su futuro hasta el final del mercado de fichajes. Sin embargo, Rafinha demostró que tiene calidad suficiente para formar parte de esta plantilla, pero la competencia dentro del equipo es mucha.

Aunque el Barça ya tenía los tres puntos en el bolsillo, Leo Messi seguía teniendo sed de más goles. En el tiempo de añadido, en una lucha por un balón casi perdido, superó a los tres defensores que le vigilaban de cerca y metió la pelota entre la mano y el palo derecho de Pacheco. El guardameta del Alavés salvó a su equipo de una enorme goleada con detalles que no dejaron a Luis Suárez o a Dembélé dejar su huella en la primera jornada del campeonato nacional.

Celebración del tercer y último gol. Foto: Tomás Rubia, VAVEL.com

De aquí en adelante, Ernesto Valverde va a tener que jugar con la pizarra para ver en acción a toda la plantilla que, como dijo Leo Messi, “ilusiona”. 37 partidos de liga por delante y parece que el ADN Barça no se ha esfumado.