Análisis postpartido: Real Betis - Levante

Dudas e ilusión. Estas dos palabras son las que le pasaban por la cabeza a cualquier aficionado al fútbol que ve el primer partido oficial de su equipo en una nueva temporada.

El primer partido del conjunto levantinista fue un dulce sueño, o sino que se lo pregunten al "comandante" Morales que vio portería por partida doble. Y es que el equipo de Paco López no pensaba empezar tan bien el campeonato liguero hasta que en el minuto 95 Morales sentenció el partido con un 0-3.

El marcador lo abrió Roger Martí, que tras un pase de la muerte de Jason remataba a placer y ponía el 0-1 en el Benito Villamarín pasada la primera media hora de juego.

En la segunda parte, la estrella del equipo se inventaba una jugada estratosférica, se fue de cuatro jugadores rivales y remató con el exterior ante un Pau Lopéz ya abatido. Morales realizó uno de esos desbordes que levantan al aficionado del sofá o más aún que hacen llevarte los aplausos de la afición rival.

José Luis Morales ha empezado el curso liguero como lo terminó, demostrando la calidad que lleva en sus botas y una imaginación para llevar en bolandas al equipo.

Morales se llevó los aplausas de los aficionados locales

Además de él, tambíen brillaron jugadores como Doukouré, Jason o Roger, que realizaron acciones individuales de auténticos cracks.

El partidazo del pasado viernes no llevaría ese nombre si no contamos con el juego vistoso que desarolló el conjunto de Quique Setién, que con las ideas claras y la teoría aprendida no supo afinar la puntería.

El jugador rival que más destacó fue el canterano Loren Morón, que a la falta del fichaje de un delantero, se lució con desmarques y ocasiones de gol.

Como se ha dicho al principio, las dudas se las lleva el equipo verdiblanco y la ilusión el azulgrana de cara a la segunda jornada de Liga Santander.

La jornada siguiente se medirán en el Ciutat de Valencia valencianos y gallegos, visitará el feudo levantinista el Celta de Vigo, que empató en su primer partido 1-1 contra el Espanyol.