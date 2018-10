El Málaga CF consigue la victoria de forma épica

Ya lo advertía el entrenador Juan Ramón López Muñiz durante toda la pretemporada. Aquí nadie regala nada, y no se gana con el escudo. Lo que le espera al equipo en cada una de las jornada es esto, ni más ni menos. Luchar, no dar un balón por perdido, sacar las garras ante el equipo rival...así desde el minuto cero hasta el final del partido, y no bajar nunca los brazos. Es cierto que el Málaga ofreció lagunas, falta de adaptación a la categoría y a la situación del partido.... pero nunca bajó los brazos y remontó cuando era inimaginable. Con una victoria, además a domicilio, siempre es mejor analizar los errores que si el equipo viene con una derrota, y seguro que el viaje de vuelta en autobús desde Lugo fue muy placentero.

El equipo malaguista dispuso de su primer once inicial de la temporada, donde el entrenador asturiano apostó por Recio y N´Diaye en el centro del campo, y arriba a Harper. Además, en el lateral derecho el técnico apostó por Cifu, jugador que inicialmente no cuenta para el técnico pero que cumplió sobradamente en este primer envite.

El equipo gallego apostó en la punta del ataque con Jona, jugador nacido en Málaga y que en pretemporada destacó siendo el máximo goleador en los partidos amistosos disputado.

Error infantil: regalo de Ontiveros

El partido comenzó y muy pronto, y de forma incomprensible el jugador marbellí Ontiveros cedió un balón atrás en la zona central defensiva. Ello propició que el jugador local Cristian Herrera se adelantara a toda la zaga malaguista y, por bajo, batió a Munir haciendo el 1-0 para el equipo local. No es entendible este regalo de Ontiveros que, aún estando presionado en zona defensiva, no debió hacer esa cesión del esférico hacía la zona defensiva.

El equipo visitante, que había mostrado durante toda la pretemporada una fortaleza defensiva implacable, ya perdía en el partido. Al Málaga le costó entrar en el partido, y empezó a hacer algunas apariciones. El partido era lento, con imprecisiones, interrumpido continuamente con faltas. Partido muy tosco, y práctico, era el que se estaba llevando a cabo tras el gol del equipo local; el Lugo se encontraba muy cómodo en el partido.

No obstante, en la primera parte el equipo visitante ya pudo igualar el resultado: en el minuto 33, tras la salida de un córner, remató Ricca desviado pero se reclamó un penalti al visitante Adrián en esta jugada, parecía claro. Aún así, el colegiado asturiano no apreció claridad para ser considerado la acción como penalti. En el minuto 43 llegó la ocasión más clara, en otro córner botado por la zaga malaguista Ricca de cabeza asistió para el segundo palo y Luis Hernández, solo en área chica, mandó incomprensiblemente el balón a las nubes con todo a favor para el empate. El partido llegaba al descanso y el equipo visitante necesitaba reaccionar para impedir la primera derrota en liga.

Reacción de Muñiz

Estaba escrito que el malaguista que estaba viendo el partido no le gustaba lo que estaba viendo, y Muñiz no iba a ser menos. No estaba de acuerdo con lo ofrecido en la primera mitad, y directamente en el descanso dejó en el banquillo a Ontiveros (con ese error garrafal que propició el gol del equipo local) y le sustituyó Juankar. En el minuto 53, sin embargo, llegó una ocasión clave para el equipo local. Pau Torrés, tras un pase defectuoso , dejó el esférico a Juan Muñiz para que, tras fuerte disparo pero con poca colocación, el balón llegase a las manos de Munir. Era el 2-0, y se le hubiese puesto a los visitantes el partido cuesta arriba.

Se sucedieron cambios en el encuentro: entraron Blanco Leschuk e Hicham al terreno de juego, y la presencia de este último fue destacable. En estos minutos el Málaga intentaba busca el empate sin éxito, no llegaban ocasiones claras. A balón parado, sí tuvo Luis Hernández otra ocasión tras saque de córner, pero el balón se fue desviado.

Y, como dijimos, el equipo local se acordaría de la clara ocasión perdida por J. Muñiz para el 2-0. El partido en los últimos cinco minutos del tiempo reglamentario, cambió totalmente. En el minuto 85, tras centro raso por la banda derecha precisamente del canterano Hicham, no supieron despejar ni la defensa ni el portero del equipo local y en el segundo palo Juankar logró rematar "casi cayéndose". Era el empate en el marcador casi al final del partido, es cierto que no había tenido muchas ocasiones pero por ganas e ímpetu lo merecía. El equipo blanquiazul al menos podría debutar en la categoría con un punto fuera de casa....pero el partido no acaba hasta que el árbitro decreta el final del partido. Y llegó el minuto 88, donde Luis Hernández efectuó un largo saque de banda, despejó la zaga local y nuevamente el balón llegó a Luis Hernández que, tras centro al área, N´Diaye logró conectar un perfecto cabezazo que entró por el palo derecho del portero local. El jugador empieza a justificar su fichaje, ese gol vale los tres puntos en el primer partido. Era el delirio en el banquillo con el 1-2, el equipo visitante había remontado en tres minutos un resultado adverso.

El partido finalizó, el Málaga volvería a casa con los tres primeros puntos en disputa en su nueva categoría. Provisionalmente, el equipo ocuparía tras finalizar la jornada del sábado el liderato de la categoría (simple anécdota). Eso sí, el equipo debe mejorar en muchas facetas del juego, lograr mayor peligro en la zona ofensiva, ser más consistentes defensivamente, queda mucho recorrido todavía y ver el equipo conjuntado pero.... es más fácil mejorar cuando el equipo aún con carencias logra la victoria.