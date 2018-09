Míchel: "Siento ilusión de comenzar LaLiga en casa, con nuestra gente debemos dar lo máximo"

La pelota ha comenzado a rodar de manera oficial esta temporada y LaLiga 2018-2019 ya está aquí. Tras el debut de la mayoría de los equipos en estas jornadas de viernes y sábado, otros esperan con ansia su turno de poder demostrar de una vez como llegan a este inicio de campaña que promete ser emocionante. Uno de estos equipos es el Rayo Vallecano, recién ascendido de LaLiga123 y vigente campeón de la Segunda División española arranca su vuelta a la Primera División recibiendo al nuevo Sevilla de Pablo Machín en Vallecas.

El partido, marcado por las obras que se están llevando a cabo en el estadio y por el estado del terreno de juego, preocupaba tanto al aficionado sevillista como al franjirrojo, el cual ha estado cerca de no poder disfrutar a su equipo jugar a domicilio en las primeras cuatro jornadas de Liga. A todo esto Míchel, en rueda de prensa, ha quitado hierro y ha querido mostrar su opinión acerca de poder finalmente disputar partidos en Vallecas desde el principio: “Contento de poder comenzar LaLiga en nuestra casa. Siento especial ilusión y motivación. La gente está enganchada al equipo y queremos empezar bien el campeonato por ello. Vallecas tiene que ser un referente para nosotros en los partidos de casa”, afirmó.

El técnico rayista, comentó el gran apoyo mostrado por la afición en este inicio de campaña y como se ha notado en la creación de nuevos abonos, donde la cifra ha superado los registros hasta día de hoy. Además, ha querido agradecer todo esto y exige “concentración” para poder devolver el gesto a la afición: “La gente está volcada esperando lo mejor de nosotros. Les queremos devolver todo el apoyo en el campo con trabajo, compromiso, actitud… Con nuestra gente debemos dar el máximo”, expresó Míchel.

Una concentración y actitud que quizás está puesta en duda ante un equipo que ha visto como se han marchado piezas importantes, como Unai López, Fran Beltrán o Raúl de Tomás, y que aún no ha podido disfrutar de todos los fichajes que ansía y anuncia el mismo Míchel: “En la portería solo está Alberto. En la línea media necesitamos un par de jugadores y también en punta. Aun así debemos tener en cuenta la economía del club, nos tenemos que limitar a ello pero es verdad que son puestos que tenemos que reforzar”.

Aun así, el técnico franjirrojo no pierde la fe y confía en poder hacer un buen encuentro contra el equipo hispalense: “La idea es ir a más. Tengo plena confianza en lo que ha llegado y sé que la directiva está trabajando en traer aún más jugadores. No está todo ajustado al 100% pero sé que la idea está inculcada. Además contamos con ese plus de empezar con nuestra gente, que nos ayuda a estar aún más concentrados”.

Veremos lo que sucede en el partido, pero lo que está claro es que Míchel contará con un equipo mentalizado del objetivo que tienen por delante. Arranca LaLiga en Vallecas.