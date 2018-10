Fran Beltrán maravilla en su debut en Primera División

Fran Beltrán sigue siendo uno de los nombres que más duelen en Vallecas cuando se recuerdan. Su marcha al Celta de Vigo sigue escociendo en la parroquia rayista, y no es para menos. La joven perla de la cantera, que ya jugó algún que otro partido de pretemporada con el conjunto gallego, al fin debutó en Primera División. Pero no lo hizo con el equipo en el que se formó, si no con el conjunto que pagó su claúsula.

Fran Beltrán destaca en su primer partido oficial con el Celta

Antonio Mohamed hizo debutar al centrocampista, y lo hizo a lo grande. Con el número '8' a la espalda, y con el único nombre de 'Beltrán' detrás de la camiseta. Y no sólo eso, jugó de titular, y durante los 90 minutos. Era habitual ver a Fran Beltrán perseguir a los rivales como si se le fuera la vida en ello, dando todo por la camiseta del equipo de su corazón durante el tiempo que estuvo en el Rayo Vallecano. Pero en la tarde del sábado, frente al Espanyol, Fran no sólo mostró sus habilidades que le han hecho recalar en el equipo, el joven estaba de suerte, todo le salía.

El propio entrenador, en la rueda de prensa posterior al partido contra los periquitos, se desvivía en elogios hacia el centrocampista, denominándole incluso como el mejor jugador de los suyos durante el encuentro. La soberbia y la madurez que demostró sobre el césped de Balaídos recalcan que Beltrán ha llegado a la máxima categoría para quedarse.

Fran Beltrán guardando un minuto de silencio junto a sus compañeros | Fotografía: La Liga

El canterano del conjunto de la franja, que en su vuelta a Vallecas posiblemente no será muy bien recibido, parece no haber decepcionado a la que ahora es su nueva afición, a pesar de que el resultado del partido no fuese el esperado para ninguno de los dos equipos. La perla de la cantera del Rayo Vallecano ha vuelto a brillar, pero, esta vez, lejos del barrio obrero de Madrid.