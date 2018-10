Alberto: "Es de admirar el rendimiento del equipo"

El Rayo Vallecano B acudía al Estadio García de la Mata con la mirada puesta en el reloj, deseando que llegaran las 11:00 horas para que el balón comenzara a rodar. Enfrente tenían al otro finalista de la Copa RFFM, el Alcorcón B, contra el que finalmente ninguno de los equipos fue capaz de pasar del empate hasta llegar la hora de los once metros. Ambos equipos durante el tiempo reglamentario anotaron un gol, y por parte del Rayo Vallecano quien marcó fue Alberto, el que fuera capitán del Juvenil A el año anterior. Precisamente el goleador rayista, habló para los medios oficiales del club: "Ha sido un partido que teníamos controlado desde el minuto uno, pero son cosas del fútbol, te puedes encontrar con jugadas aisladas del rival que te ocasionan y te marcan gol", haciendo alusión al tanto de los alfareros.

Alberto comenta sus sensaciones tras la derrota

Pero Alberto, con la tranquilidad como si llevara toda la vida en el filial del Rayo Vallecano, se ha mostrado confiado de cara al inicio de la competición doméstica: "Nosotros estamos tranquilos, porque lo verdaderamente duro empieza la semana que viene, que es la liga. A seguir este camino, que seguro que nos va bien", afirmó el centrocampista.

El que pocos días antes de esta competición atendía a VAVEL para comentar sus sensaciones de cara a esta nueva campaña, se ha mostrado contento con el rendimiento del equipo: "En la fase de grupos todo victorias sin encajar gol, yo creo que es de admirar el rendimiento del equipo y seguir en este camino".

Alberto durante la final de la Copa RFFM | Fotografía: Rayo Vallecano S.A.D.

Se le cuestionó acerca de su gol, a lo que quiso quitar importancia ya que no había servido para ganar la competición: "Contento por el gol, por ayudar al equipo. Pero bueno, si no ha servido para conseguir la victoria, no sirve de mucho", se sinceraba el canterano.