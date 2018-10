Pablo Machín: "Valen lo mismo los puntos de la primera jornada que los de la última"

Europa ahora pasa a un segundo plano con el comienzo de la liga. El Sevilla FC debutará en Madrid ante el Rayo Vallecano este domingo 19 a las 20:15 horas. Pablo Machín destacó la importancia de empezar bien en dicha competición: "Es la competición de todos, donde nos tenemos que ganar el derecho a seguir siendo un equipo de arriba, que juega partidos europeos. Dicen que las ligas se pierden o ganan al final, pero soy de los que piensan que valen lo mismo los puntos de la primera jornada que los de la última, todos los partidos son igual de importantes".

"No hemos dispuesto de mucho tiempo para preparar el partido sobre el campo" Quiso dejar patente su máximo respeto al equipo madrileño: "Se han ganado estar en Primera, cuenta con muy buenos futbolistas, algunos nombres menos conocidos pero ya os digo que son muy buenos y apoyados por su público van a ser muy difíciles de doblegar. Hemos preparado lo mejor posible este partido, no hemos dispuesto de mucho tiempo para preparar el partido sobre el campo, sí trabajo de vídeo, pero debemos acostumbrarnos a esto y salir siempre a competir y buscar ganar hasta el último momento".

Sarabia

"Cuando dos partes quieren llegar a un acuerdo, lo normal es que tarde o temprano lo hagan"

En el sevillismo está instalado cierta preocupación por la no renovación, de momento, de Pablo Sarabia. El ex del Girona quiso mandar un mensaje de ánimo al declarar "que quiere quedarse y todo lo que aparece en los medios no nos tiene que afectar". "Lo veo muy metido en las competiciones que estamos inmersos, él me dijo que quería quedarse aquí. Con su rendimiento no está diciendo otra cosa, está diciendo que su pensamiento está aquí. Garantizar las cosas es complicado, él tiene contrato aquí, es cierto que el club ha puesto de su parte, él ha pedido tiempo para pensarlo. El club ha sido todo lo generoso que Sarabia se ha ganado. Cuando dos partes quieren llegar a un acuerdo, lo normal es que tarde o temprano, lo hagan, sea de una forma u otra".

También quiso hablar sobre dos posibles fichajes: Gonalons y Portu. Sobre el primero dejó claro que "hasta que no se firman las cosas, prometer es complicado", por lo que ve cerca su llegada aunque "todo se puede romper". Sobre el jugador al que ya entrenó la pasada campaña, ha querido dejar claro que "la situación no es lo que quiera el entrenador sino lo que se pueda hacer".

Para finalizar, quiso dejar claro que André Silva no está a su máximo nivel, pero que "las ganas y la actitud, lo tiene y seguro que nos va a venir muy bien".