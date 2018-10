Rayo Vallecano - Sevilla FC, puntuaciones del Sevilla, primera jornada de LaLiga Santander

Espectacular inicio del Sevilla en la jornada inaugural del Sevilla frente al Rayo Vallecano en Vallecas. Los de Pablo Machín finiquitaron el partido en la primera parte tras irse al descanso con 0-3 en el marcador. Franco Vázquez abrió el marcador con un gol de espuela para que, después, el debutante André Silva hiciera el resto, tres goles para empezar la temporada de manera espectacular. Un buen Sevilla que pudo contra un Rayo Vallecano que estuvo todo el tiempo a merced del equipo visitante.

Criterio de puntuación: (0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar).

Pablo Machín

10 | Un debut soñado con goleada incluida. El soriano debuta en Liga con el Sevilla de una manera impecable. Con una táctica de defensa juntada, contragolpe rápido y efectividad idónea, los sevillistas han triunfado en la primera jornada de liga gracias a la pizarra de Machín. Un vendaval de un equipo que está más rodado y sabe muy bien lo que quiere.

Vaclik

7 | Buenas actuaciones. A pesar de no haber podido debutar de manera perfecta al encajar un gol de penalti, el checo tuvo un partido cómodo y placentero. Pero también tuvo trabajo al atajar y despejar buenas ocasiones a favor del equipo vallecano, pero se nota que está en un gran momento de forma y el equipo lo nota. Hay total confianza del equipo hacia él.

Mercado

7 | Cómodo en la parte central. El argentino sabe que su lugar es el centro de la defensa, y es ahí dónde mejor rinde. En el partido frente al Rayo, Mercado ha estado bastante cómodo y seguro formando parte de un buen trío defensivo con Sergi Gómez y Kjaer. Correcto en todo momento.

Kjaer

7 | Serio en todo momento. A pesar de haber cometido alguna imprudencia defensiva que le ha podido costar algún apuro al equipo, Kjaer está teniendo continuidad tras su buena actuación en el Mundial de Rusia. Al igual que sus compañeros de zona, ha estado muy correcto y muy seguro en gran parte del encuentro.

Sergi Gómez

7 | Participativo y seguro. El catalán se ha estrenado en liga con un gran resultado pidiendo a gritos que él también puede ser válido en la defensa titular del equipo. A pesar del poco ruido que ha hecho su fichaje, sus actuaciones, como la de este partido, son bastante buenas y es un muro defensivo.

Escudero

9 | Protagonismo en los goles. El vallisoletano está haciendo un gran comienzo de temporada. Machín sabe que no sólo es capaz de jugar atrás, sino que también tiene un gran potencial ofensivo y en este partido lo ha demostrado. Le dio la asistencia a André Silva en el segundo gol de los sevillistas y es muy peligroso a la contra y en los centros al área. Todo un descubrimiento que Machín tiene en mente.

Jesús Navas

10 | Un auténtico dolor de cabeza para el rival. El palaciego sigue dando grandes tardes de fútbol y la de hoy demuestra que sigue en estado puro. Navas ha estado en constante peligro y su velocidad sigue siendo una de sus grandes cualidades. Suya ha sido la asistencia del primer gol del partido, pero ha tenido varias ocasiones más en sus botas que finalmente no ha podido materializar. Atrás queda la irregularidad de la temporada pasada para seguir en estado puro.

Roque Mesa

8 | Un recuperador que da sentido el juego sevillista. Mesa ha demostrado con creces la titularidad en el Sevilla. Ha sabido manejar el timón del equipo con relativa facilidad. No le dejó respirar a Óscar Trejo ni sus compañeros. El único error ha sido el del penalti en contra, que ha sido obra suya al hacer falta. Aún así, ha sido un partido completo para que Machín lo tenga en cuenta.

Banega

8 | A lo suyo como siempre. El argentino ha sabido recuperar su forma tras el Mundial. La media de sus actuaciones rozan el sobresaliente y, a pesar de que en este partido no ha sido protagonista absoluto, es el que ha construido las jugadas de los goles. Un trabajo nada fácil que él no lo hace difícil. Éver sigue siendo el timón del Sevilla.

Sarabia

8 | No para de hacer grandes partidos. El madrileño sigue estando en plena forma y el de hoy es un partido más de cómo ganarse la renovación. Su peligro dentro del área no le exime de lo que corre en todo momento. Su velocidad hace de esa banda izquierda, con Navas, un cuchillo que el equipo rival ha sufrido son cesar. Pozo no supo pararle y vio la tarjeta amarilla pronto.

Franco Vázquez

9 | El primer goleador de la temporada. El argentino es otro jugador que está empezando la temporada muy enchufado. Atrás quedan las dudas de la temporada anterior, y en ésta, con Machín como motivador, se le ve con muchas más ganas. Con un gran gol de tacón, el argentino inaugura el apartado goleador del Sevilla en esta temporada. Además, también asistió el cuarto gol del equipo, y está dando lo mejor de sí.

André Silva

10 | El mejor debut posible. Jamás podría imaginar el portugués que iba a debutar en la liga española por la puerta grande. Silva ha hecho un hat-trick y se coloca como el primer pichichi de la liga española tras realizar una actuación bestial. A pesar de haber jugado poco con el Sevilla, parece ser que se ha adaptado a las maravillas. De momento, el Sevilla con él tiene gol.

Aleix Vidal

6 | Cumplió durante 20 minutos. El catalán salió para sustituir a Escudero durante la última media hora de la segunda parte, y aunque no ha destacado en el partido, ha estado correcto en todo momento.

Amadou

6 | Buen debut en liga. El nuevo centrocampista defensivo del Sevilla sustituyó a Banega en los últimos 20 minutos del encuentro para contener los ataques rayistas. Promete mucho en este equipo.

Muriel

6 | Salió con mucha movilidad. El colombiano sustituyó a Sarabia y tuvo algunas ocasiones en sus botas para alargar la distancia en el marcador. Se le vio activo en el cuarto de hora que participó.