El Alcorcón se estrena con un empate

Por segunda temporada consecutiva la Agrupación Deportiva Alcorcón debutaba en la Liga 1|2|3 frente al Sporting de Gijón, y por segundo año consecutivo lo hizo sumando un único punto (1-1). Cabe recordar que el año anterior, ambos equipos no fueron capaces de perforar la portería rival, y en un partido muy disputado, no se movió el marcador. En esta ocasión, el equipo de Cristóbal Parralo, pese a no haber jugado un partido brillante, tuvo la victoria en la palma de la mano, pero el gol se los visitantes en el último suspiro terminó con las aspiraciones alfareras.

Parralo alineó un once bastante repetido a lo largo de la pasada temporada, tratando de demostrar que va a mantener la base que les ha servido para continuar un año más en la categoría plata. Dejó en el banquillo a las nuevas incorporaciones, que tuvieron su oportunidad de brillar y marcar la diferencia en la segunda mitad. Por su parte, Rubén Baraja, entrenador de los visitantes, tuvo que hacer frente a las numerosas bajas y la falta de los fichajes que necesita, alineando un equipo de circunstancias y con muchos cambios aún por hacer.

La primera parte tuvo pocos hechos remarcables, se trató de un juego muy trabado en el centro del campo y sin muchas complicaciones para ambas defensas. El primero en probar suerte sería Nono, uno de los mejores de su equipo en el partido, que a los once minutos se atrevió con un disparo lejano que atrapaba el guardameta Mariño. La primera y única ocasión de los asturianos en el primer tiempo sería un disparo flojo del canterano Pablo Fernández que acabaría en las manos de Dani Jiménez.

Los alfareros se habían adueñado del partido, y así lo demostró Álvaro Peña Las revoluciones empezarían a subir en los segundos 45 minutos, donde las ganas de vencer apremiaban en ambos equipos. Sangalli, tras una buena jugada personal, disparaba al lateral de la red en los primeros minutos, y poco después Bellvís tendría la mejor ocasión del encuentro, con un gran disparo desde fuera del área que Mariño despejó con una gran intervención. Los alfareros se habían adueñado del ritmo del juego y del partido sin dar casi cabida a los asturianos, y Álvaro Peña se encargó de materializar esas buenas sensaciones.

Tras una gran combinación con Sangalli, el que fue uno de los goleadores de la tarde, enganchó un gran disparo desde el borde del área y que batió al meta visitante y colocó el 1-0. Quedaban aún 25 minutos por delante, pero el Sporting de Gijón no daba síntomas de reacción. Sin embargo, los cambios dieron el suficiente aire al equipo asturiano, que empezó a inquietar a la portería madrileña en el tramo final del encuentro, obligando a intervenir a Dani Jiménez en un par de buenas ocasiones.

El Alcorcón tratando de mantener la posesión | Fotografía: La Liga

El partido parecía visto para sentencia a favor de los visitantes hasta que en el último minuto del tiempo añadido, André Sousa, una de las nuevas incorporaciones del equipo y que había entrado en la segunda mitad, enganchaba una gran volea que entraba por la escuadra de la portería local, logrando un importante punto para su equipo en el estreno oficial de ambos equipos en la temporada 2018-2019.

De esta manera, los dos equipos empiezan la temporada sin perder, pero con margen de mejora en su juego. El Alcorcón viajará el próximo viernes a La Rosaleda para medirse a un recién descendido, el Málaga, mientras que el Sporting de Gijón se estrenará en casa ante su afición frente al Nástic de Tarragona.