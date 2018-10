Berizzo: "Mi deseo es hacer sentir orgullosa a la gente del equipo que tiene"

Poco queda ya para que eche a rodar el balón de forma oficial para el Athletic Club. El equipo entrenador ahora por Eduardo Berizzo ya ha culminado la pretemporada y tiene puesto su punto de vista en el Leganés, el que será su primer rival de LaLiga 2018/2019. Comenzar ganando en casa es la máxima prioridad para el técnico argentino, que ya lo ha dejado claro en su primera rueda de prensa previa a un partido liguero con el equipo rojiblanco.

Aunque es cierto que tiene la sensación de que “el equipo puede seguir creciendo” en lo que al aspecto físico se refiere, el ex del Sevilla se muestra contento con el momento de sus jugadores: “No estamos en nuestro techo, podemos seguir desarrollando cosas, pero donde nos encontramos el equipo está listo para competir”.

"Escogeremos lo que crea lo mejor tanto a nivel defensivo como en cuanto a la salida de balón"

Con ganas de comenzar a jugar de una vez por todas y dejar atrás las probaturas, Berizzo ha dejado para la mañana del lunes la decisión del once inicial: “Soy de esperar hasta el último momento. Dudas no tengo ninguna, pero sí decisiones por resolver también en cuanto al rendimiento de nuestro equipo. Cualquier futbolista que escoja habrá cumplido conmigo un mes y medio de trabajo excelente”. De esta forma, resulta imposible determinar quiénes serán los que salten a representar al cuadro rojiblanco en el primer partido de liga, aunque sí hay uno que no lo hará, Íñigo Martínez. Aunque el defensor ya tiene el alta médica, Berizzo no quiere arriesgar: “Sería un riesgo incluirle en el primer partido. Necesita forma futbolística”. De la misma manera, el argentino no se ha pronunciado en torno a uno de los posibles sustitutos, un Peru Nolaskoain que ha sorprendido durante la pretemporada: “Prefiero no adelantar nada porque tiene las mismas opciones que su compañeros de zaga. Escogeremos lo que crea lo mejor tanto a nivel defensivo como en cuanto a la salida de balón”.

En cuanto a su rival de esta primera jornada, el nuevo técnico zurigorri ha destacado que es “un equipo organizado, que tiene muy claro el plan. Defensivamente son muy fuertes, con transiciones rápidas hacia delante”. El argentino incide en que “será importante manejar el balón con precisión, intentando elegir la mejor opción, no la primera”. En el otro banquillo estará Pellegrino, un compañero de profesión al que conoce realmente bien: “Somos de una zona muy pegada de Argentina. Nos conocemos de habernos enfrentado mucho como futbolistas, y será un desafío vencerle. Particularmente, nunca me enfrento al otro entrenador, siempre intento resolver lo que el partido proponga”.

Para finalizar, está con sus futbolistas en cuanto al objetivo de la temporada, estar en Europa: “Si mis futbolistas dicen eso, no los voy a contradecir”. Para ese objetivo se antoja fundamental ganar este primer partido, por el hecho de disputarse en San Mamés y ante un rival que tiene la permanencia como principal meta en esta temporada que está a punto de comenzar para ambos contendientes.