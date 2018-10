RCD Mallorca- CA Osasuna: puntuaciones de Osasuna en la jornada 1 de LaLiga123

Osasuna no pudo comenzar la liga sumando. Perdió 1-0 ante el Mallorca en Son Moix, en un partido que dejó claras las carencias del equipo. El Mallorca anotó en la primera mitad mediante un penalti que transformó Abdón Prats y el marcador no se volvió a mover. Durante la segunda mitad, los rojillos intentaron darle la vuelta al partido, pero sin resultado. El juego fue mejor que el de la primera mitad, pero aun y todo no fue suficiente.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin calificar).

Jagoba Arrasate

5 | Una primera mitad para olvidar. El técnico acertó con los cambios en la segunda mitad, que fue mucho mejor que la primera. En esta, pudo verse a un Osasuna irreconocible, que recordó mucho al Osasuna de la campaña anterior. Al equipo le queda mucho por mejorar, por lo que Arrasate tiene trabajo por delante.

Juan Pérez

7 | Seguro en su debut. Fue de los mejores de Osasuna. Al comienzo se le vio un tanto nervioso, pero fue ganando seguridad a medida que pasaban los minutos. Realizó tres buenas intervenciones durante la primera mitad.

Nacho Vidal

6 | Acertado. El lateral dejó detalles que dejan entrever su calidad y marcó un auténtico golazo de chilena que fue dudosamente anulado.

David García

5 | Pudo ser mejor. El central no realizó un mal partido, pero sobre todo en la primera mitad su actuación pudo ser mejor. En líneas generales, a la defensa le queda mucho por mejorar.

Unai García

6 | A la altura del partido. Unai estuvo bien en labores defensivas, aunque, sobre todo en la primera parte, hubo claros desajustes en la defensa en general. Aun y todo, fue de los pocos que estuvo a la altura del partido.

Clerc

4 | Tuvo distintos errores defensivos. Su banda fue por la que más peligro creó el Mallorca, que irrumpieron por ahí creando peligro. En la segunda mitad se mostró mejor, pero no fue el inicio de liga esperado para el jugador catalán.

Oier

4 | Cosas que mejorar. Oier no hizo su mejor partido. Realizó un partido pobre y cometió errores claros. Lejos de alcanzar su mejor versión.

Íñigo Pérez

7 | El jugador más destacable sobre el verde. Iñigo Pérez demostró que es un jugador responsable, trabajador y que está siempre presente. El juego de Osasuna pasa por que él toque el balón, algo que se echó en falta ayer, pues no le llegaron excesivos balones. Aun y todo, buen debut del jugador.

Roberto Torres

5 | Correcto. El de Arre no realizó un partido brillante, pero se mostró correcto en general.

Olavide

6 | Creó peligro. Por lo menos, el jugador intentó probar cosas y creó peligro. Fue de los mejores sobre el terreno de juego y también de los que más apareció.

Barja

4 | Ausente. No fue el mejor partido de Kike Barja. Apenas se le vio y no creó peligro.

David

4 | Desaparecido. David Rodríguez no apareció en el tiempo que estuvo jugando. No tuvo opciones y no participó en el juego.

Juan Villar

6 | Activo. Saltó al campo en el minuto 63 y se mostró activo, participando en el juego del equipo e intentando cosas nuevas.

Brandon

5 | Buenos minutos. Sustituyó a David en el 69 y cuajó buenos minutos, apareciendo en el juego e intentando lograr recompensa.

Imanol García

S.C | Salió al campo en el minuto 77 y estuvo acertado en todo momento.

Media del equipo

5,2 (Regular): Nota media del equipo sin contar a Imanol García que está sin calificar. La nota refleja la imagen que dio Osasuna en el partido, una imagen pobre con muchas cosas por mejorar.