La Copa RFFM se escapa de Vallecas

No ha sido el fin de semana soñado en lo que al Rayo Vallecano se refiere, y no sólo por el baño que el Sevilla le dio al primer equipo. El filial, comandado por Luis Cembranos, se quedó a las puertas de llevarse para Vallecas un premio que merecían como pocos, la Copa RFFM. Tras llegar invictos después de todos los partidos previos, los franjirrojos cayeron ante el Alcorcón desde los once metros.

Fin de semana amargo

En el encuentro comenzaron adelantándose los alfareros, pero el tanto del Alberto en el minuto 70 dio esperanzas a un Rayo que empezó a crear mucho más peligro y a buscar adelantarse en el marcador. Ninguno de los dos fueron capaces de romper la igualdad y tuvieron que resolver el partido a penaltis. En estos disparos los que ejercían de locales fueron superiores y anotaron tres tantos, por uno que consiguieron marcar los rayistas. Así que el primer título de la temporada se les escapó de las manos.

En cuanto al primer equipo femenino, afrontaban con mucha ilusión el I Torneo Ciudad de Guadalajara, que se celebró entre el sábado 18 y el domingo 19 de agosto. Las rayistas consiguieron hacerse con la segunda plaza del grupo en el que estaban inmersas y además, tras quedarse fuera de la final, tuvieron que disputarse frente al Atlético de Madrid la cuarta plaza.

Formación del Rayo Femenino para un partido | Fotografía: Rayo Femenino

En el partido disputado el domingo, las de Irene Ferreras tuvieron un resultado similar al Rayo B. Durante el tiempo reglamentario cada uno de los equipos anotaron un gol, teniendo que decidirse el puesto en la tanda de penaltis. Las colchoneras fueron capaces de anotar tres tantos por uno de las franjirrojas, otro torneo que se escapaba para la entidad de Vallecas. La noticia positiva es que Silvia Pérez se llevó el trofeo como máxima goleadora del torneo.