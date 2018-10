Un empate que no sabe a nada

El Real Oviedo se vuelve a estrellar en el estreno liguero al empatar por 1-1 ante el Extremadura UD en un partido que tuvo dominado hasta el gol visitante, y en el que el poco acierto de cara a puerta impidió a los asturianos imponerse.

Toché suma el primero

En la primera parte, el conjunto local mandó completamente en el juego, manejando el balón en todo momento y sin recibir nada de peligro por parte del Extremadura UD. El centro del campo, conformado por Sergio Tejera, Javi Muñoz y Richard Boateng, controló totalmente la pelota, moviéndola con mucha clase y creando ocasiones de peligro ya desde el principio del partido. Además, las combinaciones que hacían junto con Saúl Berjón en banda abrían el campo y dejaban espacios en el centro para llegar y rematar.

El primer gol no se hizo esperar, ya que en el minuto once de partido, Toché aprovechó un gran pase en profundidad de Berjón para definir mano a mano y batir perfectamente a Manu García, guardameta del Extremadura. Con el tanto, el Real Oviedo se echó algo atrás y cedió la posesión durante unos minutos a los visitantes, pero no generaron peligro y rápidamente volvió el control del esférico para los locales. Unos instantes después, el ariete murciano volvió a contar con una ocasión de peligro para sumar el segundo, después de que Saúl Berjón le pusiese un gran balón al primer toque, pero el remate se marchó muy desviado ya que Toché intentó pegarle de primeras, y no logró inquietar al portero.

Con el 1-0 en el electrónico, se llegó al descanso, dejando un gran sabor de boca en los aficionados azules que veían un buen juego colectivo del equipo gracias a la calidad que había en el centro del campo.

Toché celebra su gol junto a Mossa | Imagen: Real Oviedo

Si no concretas, lo pagas

Durante la segunda mitad, el juego ovetense decayó con respecto a la anterior, debido también al cansancio físico típico del primer encuentro del año. Sin embargo, a pesar de que hubiera menos fluidez en el juego, los carbayones contaron con un mayor número de ocasiones con las que sentenciar el encuentro y relajarse para volver al buen fútbol. De hecho, nada más volver del descanso, Boateng contó con un gran tiro desde la frontal que atrapó el cancerbero visitante, Manu García.

Bastaron poco más de cinco buenos minutos para volver a levantar el ánimo en una grada que se apagaba poco a poco junto con el ritmo del partido. En los minutos centrales del segundo tiempo, los ovetenses lograron llegar con bastante peligro a la meta visitante. El vendaval comenzó con Toché, que remató de cabeza un excelente centro de Yoel Bárcenas, pero se le marchó alto, sin poder coger puerta. Le siguió Javi Muñoz tres minutos después con un gran disparo colocado a la escuadra que también se fue mínimamente desviado.

Tejera manejó el centro del campo | Imagen: Real Oviedo

Ante la falta de gol y el cansancio de Toché, Anquela hizo debutar a Ibra en partido oficial con el Real Oviedo, y ya contó con una ocasión de peligro nada más entrar, a pase de Javi Muñoz, pero se perfiló en exceso para buscar el tiro y llegó muy bien el central Pardo para arrebatarle el esférico justo antes de poder conectar. Además, durante todos estos minutos, Diegui Johannesson tuvo dos ocasiones muy claras delante del portero, pero no se atrevió a disparar e intentó centrar, de manera errónea, disipando cualquier opción de anotar para los suyos, y desesperando cada vez más a la afición.

Sabedor de lo que podía suceder, Anquela mandó dejar de calentar a Joselu para que se preparase para salir, buscando algo más de gol en caso de que el Extremadura igualase. Y así fue, cuando el delantero se dirigía al cuarto árbitro para pedirle el cambio, los visitantes aprovechan un centro y tras pasearse el balón por el área pequeña, Barrera empata el choque en el 75. Tras el tanto, Joselu salió al verde, debutando así con el club asturiano e intentando lograr un tanto desesperado para volver a ponerse por delante.

A falta de 10 minutos para el final, Saúl Berjón conectó un grandísimo disparo desde la frontal, muy ajustado al palo derecho, pero el portero interviene magistralmente y la saca cuando parecía que iba dentro. La última ocasión de peligro corrió a cargo de Joselu, que remató un centro puesto por Saúl, pero se le va muy centrado, aunque Manu García se muestra impreciso y tras salirle el despeje de puños hacia arriba, casi se lo introduce en su propia portería. Al final, el Real Oviedo no logra los tres puntos en un partido que se puso muy de cara desde el comienzo.

Un centro del campo muy competente

Después de que la pasada temporada, el medio campo no fuese nada creador, el cambio al introducir en el equipo a Tejera y Javi Muñoz se notó desde el principio. Estos, ayudados por un Boateng muy trabajador, movieron la bola de manera magistral durante todo el partido, y dieron buenas vibraciones a la afición carbayona a pesar de no transformarse en victoria. Si se sigue por este buen camino, los goles terminarán llegando, y el centro del campo funcionará a la perfección, conjuntados con Saúl Berjón en la banda, que sigue demostrando la calidad que tiene con el balón en los pies. Ahora solo hace falta que la pelota entre en la portería.

Boateng fue de las mejores noticias del partido | Imagen: Real Oviedo

Tras este empate y la jornada de descanso, el Real Oviedo volverá a los entrenamientos este martes para preparar el choque ante el Córdoba en en Nuevo Arcángel (sábado, 25 de agosto, 22:00 horas).